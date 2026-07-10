El exdelantero hispano dejó atrás la opción de volver a Chile y firmó contrato hasta noviembre de 2027 con su nuevo club.

Unión Española busca regresar a la Liga de Primera y, con ese objetivo, tenía en carpeta el retorno de Rodrigo Piñeiro para reforzar su plantel de cara a la temporada 2026. Sin embargo, el delantero uruguayo finalmente no volverá al fútbol chileno y ya fue presentado en su nuevo club.

En lugar de regresar al cuadro hispano, el atacante continuará su carrera en el fútbol brasileño, donde fue oficializado como refuerzo de un equipo del Ascenso.

El nuevo club de Rodrigo Piñeiro

El delantero de 27 años se sumó a América Mineiro, equipo de la Serie B brasileña. “El delantero uruguayo es el nuevo fichaje del Coelhão y ha firmado un contrato vigente hasta el 30 de noviembre de 2027″.

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El presente de Unión Española

Tras perder la categoría al finalizar la temporada 2025, el club hispano tiene como principal objetivo regresar rápidamente a la máxima división del fútbol chileno. Por ello, el cuadro hispano ya trabaja en la conformación de su plantel para afrontar la segunda rueda.

Actualmente, el conjunto de Independencia se ubica en el octavo lugar de la tabla con 22 puntos. Sin embargo, la diferencia con los primeros puestos no es amplia, ya que el líder del torneo, Cobreloa, acumula 29 unidades.

En síntesis: