Un repaso por la historia de las Copas del Mundo revela una estadística implacable sobre los arqueros titulares que pone a temblar a los candidatos al título.

A una semana de que finalice el Mundial 2026, entramos en tierra derecha sobre la definición de quién será el campeón. Ya tenemos dos semifinalistas confirmados como Francia y España, a la espera que se definan los dos restantes.

El duelo entre Les Bleus y La Roja se disputará este martes 14 de julio desde las 15:00 horas en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, con la chance clara para que el equipo de Kylian Mbappé pueda llegar a su tercera final consecutiva.

Sin embargo, el Mundial 2026 da espacio a múltiples teorías, explicaciones científicas o coincidencias para determinar quién será el campeón. La más llamativa hace referencia a un insólito “patrón histórico“, que descartaría a Francia como ganador del trofeo.

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Insólito patrón histórico dejaría a Francia sin ganar el Mundial

El fútbol está lleno de cábalas, pulpos adivinadores y “mufas” que desafían a la lógica, pero esta estadística histórica es simplemente alucinante. Resulta que en 22 copas del mundo se ha repetido un parámetro que los galos buscarán romper.

El insólito patrón histórico sobre el ganador del próximo Mundial indica que, desde Uruguay 1930 hasta Qatar 2022, nunca un equipo que fue campeón tuvo como titular a un arquero de raza negra. Desde Enrique Ballestrero hasta Emiliano Martínez. Todos sin excepción.

El punto clave es que Francia, uno de los principales candidatos al título tiene como su golero a Mike Maignan, quien durante la cita en Norteamérica sólo recibió dos goles en contra. Una campaña que puede romper con este “maleficio”.

Como aclaración, cabe señalar que hubo planteles campeones del mundo con porteros de raza negra, como Héctor Baley en Argentina 1978, Bernard Lama en Francia 1998 y Dida en Brasil durante Corea-Japón 2002. Ningunos de ellos fue titular.

En síntesis