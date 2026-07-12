Murat Yakin, que había llamado a no quejarse de los jueces, quedó indignado por lo sucedido ante la Albiceleste.

La Copa del Mundo 2026 tiene una nueva situación conflictiva y otra vez es alrededor de un partido de Argentina. Esta vez es el entrenador de Suiza quien levantó la voz.

La Albiceleste y los helvéticos igualaban 1-1 en el tiempo reglamentario, en un duelo muy parejo. Sin embargo, la expulsión por doble amarilla de Breel Embolo cambió todo. Primero había sido amonestado Leandro Paredes, pero el Var intervino por “identidad equivocada” y terminaron echando al suizo por simular.

El enojo del DT de Suiza

La controvertida jugada que dejó a Suiza con uno menos en el momento más importante del partido no dejó indiferente a nadie. En el alargue Argentina terminó imponiéndose por 3-1 y estalló el escándalo. El técnico de los helvéticos, Murat Yakin, no aguantó.

“Fuimos castigados por una regla que, en mi opinión, es completamente inaceptable. Es muy doloroso que nos eliminaran de esa manera. El árbitro toma la decisión equivocada. Intervino. Esta regla destruyó nuestro partido de hoy. No había razón para esa amonestación. No lo entiendo. Ha sido una situación inocente, no era dañina. El error arbitral nos ha castigado y nos alteró todo el plan“, indicó el DT.

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“Esa decisión fue simplemente increíble. Estoy totalmente en desacuerdo. Hubo contacto claro, y no entiendo cómo el árbitro y el VAR llegaron a esa conclusión. Suiza tenía todo el derecho a sentirse perjudicada. Argentina es un equipo fantástico, pero los partidos de esta importancia nunca deberían decidirse por arbitrajes polémicos“, complementó Yakin.

Hace algunos días, ante las constantes acusaciones de que Argentina era ayudada, el propio Murat Yakin había hecho un llamado a dejar de reclamar por este tipo de situaciones. Ahora tras lo sucedido, cambió totalmente su discurso.

“Yo no diría que los están favoreciendo. Hemos tenido un partido justo y abierto. Ambos han jugado al fútbol. No ha salido ganador el fútbol. Se nos castigó con un error. Ha sido un momento decisivo para el resultado del partido. Ahora podemos quejarnos, pero tengo que felicitar a Argentina. No quiero darle más vueltas“, cerró el entrenador de Suiza.