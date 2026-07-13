El mediocampista de 25 años fue encontrado sin vida en Ciudad del Cabo y las autoridades aún no confirman la causa de su muerte.

Una tragedia golpeó al mundo del fútbol el pasado fin de semana, luego de que se confirmara la muerte del futbolista sudafricano Jayden Adams, de 25 años. El mediocampista había representado recientemente a su selección en el Mundial 2026.

Ahora, la policía sudafricana informó que abrió una investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte. Adams, jugador del Mamelodi Sundowns, fue encontrado sin vida el sábado en una propiedad ubicada en Ciudad del Cabo. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la causa del fallecimiento, ya que las diligencias continúan en desarrollo.

Investigación por el fallecimiento de Jayden Adams

Un comunicado policial confirmó: “La policía central de Ciudad del Cabo registró una investigación judicial tras el hallazgo del cuerpo de un hombre de 25 años el sábado”.

Gayton McKenzie, ministro de Deportes, Artes y Cultura de Sudáfrica, declaró también: “Aún no se ha confirmado la causa del fallecimiento de Jayden. Hago un llamado a los medios de comunicación y al público en general para que actúen con prudencia y compasión, y se abstengan de especular”.

El domingo, el padre de Adams, Juanito, habló con la cadena de televisión sudafricana eNCA, revelando que la familia aún esperaba los resultados de la autopsia.

“Como todos saben, fue una muerte prematura. La familia está luchando por asimilarlo. No será fácil seguir adelante. La gente dice que se hará más fácil, pero no será así. Simplemente aprendes a vivir con ello”, señaló el padre del jugador.

La carrera de Adams

En el Mundial 2026, el jugador tuvo un rol importante con la selección de Sudáfrica. Fue titular en los partidos frente a México y República Checa, además de ingresar desde el banco en la victoria sobre Corea del Sur.

Su última aparición con la camiseta de su país se produjo en la derrota ante Canadá, resultado que selló la eliminación de Sudáfrica en los dieciseisavos de final del torneo.

El deceso del jugador se reveló el pasado sábado. (Photo by Manuel Velasquez/Getty Images)

A nivel de clubes, el volante se dio a conocer con Stellenbosch FC, donde se consolidó como una de las grandes figuras del equipo que conquistó la liga sudafricana en la temporada 2023/24.

Ese rendimiento le abrió las puertas del Mamelodi Sundowns, club al que llegó posteriormente y con el que amplió su palmarés al conquistar la liga sudafricana en 2025 y la Liga de Campeones de África.