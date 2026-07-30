El jugador dejó el país para retornar a su carrera en el fútbol ruso, pero antes dejó un mensaje a los hinchas albos.

Una de las teleseries del mercado de fichajes de invierno tuvo un punto final en Colo Colo, luego de que se confirmó que Jordhy Thompson no será refuerzo de los albos.

Luego de una conversación con Aníbal Mosa en el estadio Monumental, se desechó la opción, entendiendo, además, que el jugador estaba en rebeldía desde el fútbol ruso.

Por lo mismo, el jugador regresó a su club, sin antes conversar con los micrófonos de radio ADN, donde habló del amor por Colo Colo, aunque evitó entregar detalles de la charla con Mosa: “Eso me lo voy a guardar”

“Lo económico pasa a un segundo plano para mi, sólo me importa el amor por Colo Colo y sé que algún día se va a dar”, destacó.

Jordhy Thompson quiere llegar al Cacique.

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Thompson agradece a los hinchas de Colo Colo

Jordhy Thompson sacó la voz antes de dejar Chile, luego de no concretar su regreso a Colo Colo, por lo que volvió al fútbol de Rusia para seguir su carrea profesional.

Aunque antes, agradeció a los fanáticos albos, quienes estuvieron pidiendo su regreso al club que lo formó: “El hincha de Colo Colo me tiene bastante cariño, siempre me apoya.

“Fui al estadio y me recibieron con un cariño enorme, espero algún día poder volver a Colo Colo, esas son mis ganas y demostrar la calidad de jugador que soy” comentó.

“Salí bastante mal de Colo Colo, los partidos que jugué deje buena impresión y espero algún momento volver”, finalizó.

Mira las declaraciones: