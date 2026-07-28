Nació en Punta Arenas, juega en Independiente y ahora sorprende con doblete por la Roja

La selección sub 17 de Ariel Leporati superó a Colombia este martes por 4-1 con gran presentación de Jonathan Guerrero.

La selección chilena sub 17 sigue con su preparación para el Mundial que se disputará en Qatar este 2026. El elenco dirigido por Ariel Leporati sumó un importante triunfo este martes sobre su similar de Colombia.

El cuadro nacional goleó por 4-1 en el Estadio Bicentenario, lo que empieza a ilusionar al equipo de cara al torneo entre el 19 de noviembre y 13 de diciembre.

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Pero el triunfo contó con la destacada participación de Jonathan Guerrero. El delantero que milita en Independiente de Argentina se anotó en dos ocasiones, demostrando su gran nivel.

El delantero ya destacó a principio de año en el Sudamericano y ahora se perfila como firme candidato a meterse en la lista final.

Jonathan Guerrero, el delantero chileno que brilla en Argentina

La historia de Jonathan Guerrero llama la atención ya que su formación la ha realizado en Independiente. El delantero nació en Punta Arenas y cruzó la Cordillera para militar en el fútbol trasandino. Pese a ello, su gran deseo es jugar por la Roja de todos.

“Llevo ya cuatro años jugando en un alto nivel en Argentina y me preparo día a día para poder seguir siendo convocado, me encanta venir a Chile. Quiero dar mi 100% para poder ser un aporte acá”, confesó al sitio oficial de la Roja.

Incluso al ser consultado sobre la oportunidad de nacionalizarse dejó en claro que su objetivo solo está la Roja. “Daré todo por cumplir mi sueño de debutar en la selección adulta”, enfatizó Guerrero.

Ahora Chile da vuelta la página ya que tendrá un nuevo encuentro ante Colombia este jueves a las 11:30 horas en el Centro de Alto Rendimiento José Sulantay.

Cabe consignar que disputará el Mundial Sub 17 en el grupo J. El debut será el 21 de noviembre frente a Argelia. Luego el 24/11 se mide ante Estados Unidos y cierra contra Montenegro el 27/11.

Dicho torneo también será con 48 equipos, por lo que además de los primeros y segundos de cada grupo, se sumarán los ocho mejores terceros.