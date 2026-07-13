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Copa de la Liga

La sentida dedicatoria del Mono Sánchez tras ser el héroe de Coquimbo en la Copa de la Liga: “Sé que estuvo conmigo en los penales”

El guardameta de Coquimbo Unido dio un especial mensaje una vez terminadas las semifinales por la Copa de la Liga.

Por Jose Arias

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El Mono Sánchez fue figura en los penales ante Unión La Calera, por la Copa de la Liga.
© PhotosportEl Mono Sánchez fue figura en los penales ante Unión La Calera, por la Copa de la Liga.

La Copa de la Liga ya tiene sus finalistas. Coquimbo Unido y O’Higgins de Rancagua consiguieron su ticket para la definición, a través de los tiros penales. Los arqueros fueron importantes en esas proezas.

Precisamente, Diego Sánchez, más conocido como el Mono, fue primordial en los actuales campeones de la Liga de Primera. Coquimbo Unido pasó pese a perder ante Unión La Calera y, en eso, tuvo mucho que ver el portero.

De hecho, el último penal, tirado por Cristian Gutiérrez, fue tapado por el Mono Sánchez y permitió que se desatara la alegría en la Cuarta Región. Así, el ex Unión Española se erigió como figura.

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Dedicación especial del Mono Sánchez

Tras el partido, los micrófonos de la transmisión oficial fueron directo a encontrar las palabras del Mono Sánchez. El arquero, fiel a su estilo, no rehusó la entrevista y analizó el partido.

“Hay sensaciones muy raras, porque no fue el mejor rendimiento de todos nosotros. Tocó sufrir, pero feliz que se haya logrado el pase a la final. Y alegre por los penales, que es una instancia que a mí me encanta“, analizó el meta.

“Ahora vamos a estar preparándonos para la final. Aprovecho de enviar un beso al cielo a mi abuela Mami María, que sé que estuvo conmigo ahí en los penales“, añadió un emocionado Mono Sánchez, que sigue siendo un portero de confianza.

Diego Sánchez fue la figura ante Unión La Calera | Photosport

Diego Sánchez fue la figura ante Unión La Calera | Photosport

En resumen…

  • Coquimbo Unido y O’Higgins clasificaron a la final de la Copa de la Liga.
  • El arquero Diego Sánchez atajó el penal definitivo del futbolista Cristian Gutiérrez.
  • El Mono Sánchez dedicó la clasificación por penales a su abuela fallecida.
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