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Fútbol Chileno

Sifup denuncia a clubes por descuentos a jugadores extranjeros por trámites migratorios

El sindicato anunció que entablarán denuncias ante la Inspección del Trabajo por una práctica que se considera como ilegal.

Por Alfonso Zúñiga

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Luis Marín, presidente del Sifup, realiza nueva denuncia contra los clubes.
© PhotosportLuis Marín, presidente del Sifup, realiza nueva denuncia contra los clubes.

En medio del escándalo por los jugadores extranjeros que no tienen visa para trabajar en el fútbol chileno, desde el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) lanzaron una nueva denuncia en contra de los clubes nacionales.

Según dio a conocer en un comunicado la entidad gremial que preside Luis Marín, hay instituciones que realizan descuentos ilegales en los salarios a sus figuras foráneas para asuntos de visas de trabajo y otros trámites migratorios.

“De acuerdo con la legislación laboral vigente, ningún club de fútbol profesional está facultado para trasladar al futbolista extranjero el costo de la obtención de su visa de trabajo ni de cualquier otro permiso migratorio, mediante descuentos unilaterales de sus remuneraciones”, afirmó el Sifup.

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Desde el sindicato son enfáticos en advertir que “cualquier práctica de esta naturaleza constituye una vulneración de los derechos laborales de los jugadores y será denunciada ante la Dirección del Trabajo, para que se determinen las responsabilidades correspondientes”.

Para cerrar su denuncia, el Sifup anuncia que “seguiremos acompañando a nuestros asociados, velando por el respeto irrestricto de sus derechos y denunciando toda actuación arbitraria o ilegal que los afecte“.

Según informó el ente gremial, un total de 114 futbolistas extranjeros juegan en Chile sin tener permisos legales para trabajar en el país. Mientras que el Servicio Nacional de Migraciones indicó que 13 clubes de la Liga de Primera, 14 de Primera B y nueve de la Segunda División incurrieron en estas irregularidades.

Imagen: @sifup

Imagen: @sifup

En síntesis

  • El Sifup denunció que algunos clubes descuentan dinero ilegalmente de los sueldos por visas de trabajo.
  • El gremio advirtió que llevará estas prácticas abusivas directamente ante la Dirección del Trabajo.
  • La denuncia se suma a la de 114 futbolistas extranjeros que compiten sin sus permisos vigentes.
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