Desde los sindicatos de futbolistas masculinos y femeninos acusaron que la ANFP no actúa ante la irregular situación que afecta a 114 jugadores.

El fútbol chileno está a punto de vivir un nuevo escándalo, luego que los entes gremiales de futbolistas masculinos y femeninos denunciaran una grave irregularidad que afecta a casi la mitad de los jugadores extranjeros que militan en el país.

A través de un comunicado, el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) y la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol (Anjuff) acusaron que de los 267 foráneos que juegan en nuestro suelo, el 42.7 por ciento no cuentan con autorización vigente para trabajar.

En palabras simples, 114 hombres y mujeres juegan en el fútbol chileno sin visa, lo que genera vulneraciones a derechos laborales, previsionales y sociales de aquellos que sí tienen los permisos correspondientes para ejercer su labor.

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Casi la mitad de extranjeros en el fútbol chileno juegan sin visa

“Esta situación configura un escenario de vulnerabilidad laboral y administrativa que debe ser abordado con urgencia”, indican los sindicatos quienes hacen un llamado público a los clubes y la ANFP para que tomen cartas en el asunto.

“Los clubes tienen la responsabilidad de gestionar oportunamente, facilitar y prestar toda la colaboración necesaria para la obtención de los permisos y autorizaciones que permitan a los y las futbolistas extranjeros desarrollar su actividad profesional conforme a la legislación vigente”, alegan Sifup y Anjuff.

Desde los órganos gremiales apuntan que el ente rector del fútbol chileno “debe velar por el cumplimiento de la normativa aplicable y adoptar las medidas necesarias”, pues advierten que pese a que denunciaron las irregularidades, en Quilín “no tomaron soluciones efectivas” al respecto.

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En síntesis