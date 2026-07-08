El delantero de Estados Unidos, que fue liberado de una suspensión por la FIFA, comentó la eliminación del cuadro local del certamen.

La mayor polémica del Mundial 2026, y para muchos de toda la historia de los torneos planetarios, es la que protagonizó el delantero Falorin Balogun y su controvertido perdonazo por parte de la FIFA.

El atacante y goleador de Estados Unidos, el principal organizador del evento, fue expulsado ante Bosnia-Herzegovina, por lo que iba a estar suspendido para el duelo de octavos de final ante Bélgica, pero la intervención de Donald Trump y su llamada a Gianni Infantino cambió todo.

El Comité de Disciplina de la FIFA decidió arbitrariamente, amparándose en el artículo 27, decidió levantar el castigo de Balogun y pudo jugar en la derrota de los estadounidenses por 4-1 ante los belgas.

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Balogun da la cara tras protagonizar la mayor polémica del Mundial

Folarin Balogun salió al paso tras la eliminación de Estados Unidos de la Copa del Mundo, pero evitó mencionar la situación que protagonizó y ofreció disculpas por la derrota ante Bélgica.

“Mi debut en la Copa del Mundo… Duele esperar cuatro años para competir al más alto nivel de nuestro deporte. Quiero pedir disculpas a nuestros aficionados; no estuvimos a la altura cuando más importaba y los decepcionamos“, escribió en sus redes sociales el ariete de AS Mónaco.

Folarin Balogun reapareció tras derrota de Estados Unidos. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

“El fútbol en Estados Unidos seguirá creciendo; la fe, el talento y la pasión no dejan de crecer, y sé que lo mejor está por venir. El futuro pertenece a quienes nunca dejan de creer; este momento nos impulsa. Volveremos”, cerró.

Estados Unidos se quedó en el camino tempranamente y Folarin Balogun se hizo mundialmente conocido por la ayuda que le dio la FIFA para que jugara pese a ser expulsado.

En síntesis

Folarin Balogun pudo jugar ante Bélgica tras un polémico perdonazo de la FIFA .

pudo jugar ante Bélgica tras un polémico perdonazo de la . La selección de Estados Unidos quedó eliminada tras perder 4-1 contra Bélgica.

quedó eliminada tras perder contra Bélgica. El delantero de AS Mónaco se disculpó con la afición en redes sociales.