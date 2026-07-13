Nicola Pérez, arquero de 36 años que llegó a los Diablos Rojos en 2021, prefirió enfocarse en el futuro que en algo que no se puede modificar. "Este es el camino y hay que seguir", dijo el uruguayo.

Ñublense exigió al máximo a O’Higgins y a pesar de la desventaja numérica llevó el partido a la tanda de penales en la semifinal de la Copa de la Liga. Pero el Capo de Provincia superó al elenco de Chillán en la definición y se anotó como contendor de Coquimbo Unido en el duelo decisivo.

El portero uruguayo Nicola Pérez tapó el remate de Esteban Moreira y estuvo cerca de atajar el de Bryan Rabello, pero el talentoso enganche finalmente liquidó la serie a favor del cuadro rancagüino en el estadio El Teniente. En una entrevista con TNT Sports, el referente de los Diablos Rojos no quiso hacer ninguna protesta.

Ni por el penal sancionado mediante el VAR por una mano dentro del área de Osvaldo Bosso. Tampoco por la expulsión de Diego Céspedes, quien llevaba dos minutos en la cancha cuando recibió la tarjeta roja directa. “Lo primero para rescatar es el esfuerzo del grupo ante la adversidad”, dijo Pérez.

Nicola Pérez tapó el remate de Esteban Moreira y mantuvo con vida a Ñublense. (Jorge Loyola/Photosport).

“Ante quedar con uno menos y ante un gran rival el equipo soportó y aguantó. Tuvimos mala fortuna en los penales, pero hay que seguir. Esto es fútbol. Hay tres resultados, nos tocó la derrota. Pero confiar en el grupo, venimos haciendo las cosas muy bien. A enfocarnos en lo que viene”, aseguró el golero, quien enfrentó a Colo Colo en la Copa Sudamericana 2013 con el Tanque Sisley.

Lorenzo Reyes abrió la tanda para Ñublense y falló su remate. (Jorge Loyola/Photosport).

De las acciones perjudiciales contra el cuadro adiestrado por Juan José Ribera, quien también terminó expulsado, Pérez evitó alzar la voz. “No lo veo, estaba más enfocado en otra cosa. Ponerse a reclamar o pensar en cosas ahora no sirve de nada, es totalmente al pedo”, manifestó el meta de 36 años.

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Nicola Pérez alienta a Ñublense tras perder vs O’Higgins el paso a la final de la Copa de la Liga

Nicola Pérez sabe que Ñublense tiene varios desafíos por delante, aunque todo haya terminado con una derrota ante O’Higgins en la Copa de la Liga. Pero el experimentado uruguayo prefiere mirar hacia adelante y no enfocarse en el pasado, pues ya no se puede cambiar.

“Nos enfocamos en lo que viene, tenemos dentro de poco el Campeonato Nacional, un partido pendiente en la Copa Chile”, afirmó el guardavallas, quien suma cinco años y cuatro meses en los Diablos Rojos. Allí ha disputado 190 partidos, según Transfermarkt.

Nicola Pérez en acción por Ñublense, donde llegó en marzo de 2021. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Este referente del vestuario del cuadro chillanejo piensa que el equipo ha mostrado buen nivel. “Intentaremos hacer las cosas bien para pasar primeros en el grupo en la Copa Chile y enfocarnos en los octavos. Y seguir, este es el camino. Todavía nos queda un semestre y hay que dar pelea”, sentenció Pérez, siempre en esta entrevista con TNT Sports.

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