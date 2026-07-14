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Colo Colo

¿Colo Colo gana un refuerzo? La buena noticia que Fernando Ortiz recibe en Colombia

El entrenador argentino ha podido contar en esta intertemporada con Claudio Aquino, quien no juega un partido con los albos desde el 24 de mayo.

Por Patricio Echagüe

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Ortiz ganó un refuerzos por estos días en Colombia.
© Colo Colo.Ortiz ganó un refuerzos por estos días en Colombia.

Colo Colo sigue con sus trabajos de intertemporada en Colombia, donde Fernando Ortiz espera dejar el equipo en óptimas condiciones para afrontar el segundo semestre. Lamentablemente, el Tano está haciéndolo sin ningún refuerzos fichado.

Y es que el mercado invernal de los albos, en simples palabras, todavía ha sido inexistente. Pese a los nombres que se han manejado, aún no hay caras nuevas en el plantel, algo que ya preocupa a varios.

Sin embargo, en los últimos entrenamientos un jugador del actual plantel ha regresado a la acción tras estar casi dos meses alejado de las canchas. Y ojo, que si lo vuelve mostrando un nivel más o menos aceptable, bien podríamos estar hablando de un refuerzo.

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Hablamos de Claudio Aquino, volante argentino que en suelo colombiano por fin está entrenando a la par de sus compañeros tras sufrir una tenosinovitis pes anserina en la rodilla izquierda. Por lo mismo, su último partido con los albos data del ya lejano 24 de mayo, día del triunfo 2-1 sobre la UC.

Claudio Aquino ha estado alejado de las canchas por casi dos meses en Colo Colo. | Foto: Photosport.

Claudio Aquino ha estado alejado de las canchas por casi dos meses en Colo Colo. | Foto: Photosport.

La evolución del jugador de 34 años ha sido la última en las últimas semanas, razón por la cual pudo viajar a Colombia para entrenar de manera normal con el plantel. Dependiendo de lo que muestra por estos días, incluso podría ver acción en el amistoso de este sábado ante Millonarios.

Cabe recordar que Aquino en esta temporada 2026 con el Cacique ha jugado un total de 15 partidos, siendo 12 por la Liga de Primera y tres en la Copa de la Liga. Registra dos goles y cuatro asistencias en 711 minutos de acción.

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En síntesis

  • El volante Claudio Aquino entrena a la par del plantel de Colo Colo en Colombia.
  • El argentino sufrió una lesión en la rodilla izquierda y no juega desde mayo.
  • Claudio Aquino registra dos goles y cuatro asistencias en la temporada 2026 con Colo Colo.
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