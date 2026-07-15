El entrenador de la selección argentina habló al borde del campo de juego tras la victoria albiceleste por 2-1 sobre Inglaterra.

Argentina puso la camiseta sobre la mesa para vencer por 2-1 a Inglaterra en la segunda semifinal del Mundial 2026. El cuadro albiceleste remontó un partido duro tras comenzar perdiendo, logrando la victoria gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

La emoción en el plantel argentino explotó tras el pitazo final en Atlanta, algo que quedó demostrado con las palabras de su entrenador, Lionel Scaloni.

Y es que el DT trasandino no pudo ocultar su felicidad tras alcanzar por segundo Mundial seguido la final, instancia en la que este domingo enfrentarán a España en el MetLife Stadium de Nueva York.

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La emoción de Scaloni tras alcanzar una nueva final con Argentina

El DT declaró al borde del campo de juego tras la victoria que “estoy sin palabras. Una alegría a nuestro país, nuestra gente. El otro día dije que este grupo no deja de sorprenderme”.

“Vamos a intentar ganar, dejar todo, pero después de esto es muy difícil intentar que la gente entienda lo que demuestran los jugadores. Somos únicos y no es arrogancia. Esta gente nos llevo a ganar el partido”, agregó.

Argentina jugará su segunda final consecutiva en este Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Inglaterra. | Foto: Getty Images.

Para cerrar, el entrenador de Argentina declaró que “la camiseta amerita dar todo hasta el final, no guardarse nada y han demostrado una vez más que lo sienten como todos”.

¿Cuándo jugarán Argentina y España la gran final del Mundial 2026?

Argentinos y españoles tienen cita este domingo 19 de julio a las 15:00 (hora de Chile) en el MetLife Stadium de Nueva York. Mientras la albicelestes busca su cuarto título mundial, los europeos van por su segunda estrella a nivel planetario.

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En síntesis