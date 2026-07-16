El show de medio tiempo tendrá a artistas de talla mundial que acompañará la definición entre Argentina y España.

Se acerca la esperada final del Mundial 2026, donde Argentina y España se enfrentarán por el título que consagrará al nuevo campeón del mundo. Además del espectáculo futbolístico, la música volverá a ser uno de los grandes atractivos de la jornada.

El partido contará con un completo despliegue artístico que incluirá un opening act, una ceremonia de clausura y, por primera vez en la historia de los Mundiales, un espectáculo de medio tiempo.

El evento, que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá, reunirá a reconocidos artistas en el cierre de la competencia.

Los artistas que estarán en la final del Mundial

La final del Mundial 2026 no solo definirá al nuevo campeón del mundo, sino que también ofrecerá un espectáculo musical sin precedentes.

Ceremonia de clausura

Post Malone – Artista principal de la ceremonia de clausura.

El rapero y cantante estadounidense, nominado al Grammy, encabezará las celebraciones previas al partido con una presentación estelar.

El rapero y cantante estadounidense, nominado al Grammy, encabezará las celebraciones previas al partido con una presentación estelar. Jennifer Hudson – Interpretación del himno nacional.

La ganadora del premio EGOT será la encargada de interpretar el himno antes del inicio de la final.

La ganadora del premio EGOT será la encargada de interpretar el himno antes del inicio de la final. Espectáculo de medio tiempo

Justin Bieber – Artista del show de medio tiempo.

La estrella canadiense será uno de los principales protagonistas del primer espectáculo de medio tiempo en una final de la Copa del Mundo.

La estrella canadiense será uno de los principales protagonistas del primer espectáculo de medio tiempo en una final de la Copa del Mundo. Madonna – Artista del show de medio tiempo.

La “Reina del Pop” aportará toda su experiencia y puesta en escena al histórico evento.

La “Reina del Pop” aportará toda su experiencia y puesta en escena al histórico evento. Shakira – Artista del show de medio tiempo.

La colombiana regresará a un escenario mundialista tras inmortalizar el torneo con éxitos como Waka Waka (This Time for Africa).

La colombiana regresará a un escenario mundialista tras inmortalizar el torneo con éxitos como Waka Waka (This Time for Africa). Burna Boy – Artista del show de medio tiempo.

El cantante nigeriano volverá a participar en el Mundial luego de formar parte de la ceremonia de apertura con la canción oficial Dai Dai.

El cantante nigeriano volverá a participar en el Mundial luego de formar parte de la ceremonia de apertura con la canción oficial Dai Dai. BTS – Artistas del show de medio tiempo.

La reconocida banda surcoreana llevará su fenómeno global al escenario más importante del fútbol.

Madonna estará en el show del cierre del Mundial. (Photo by Win McNamee/Getty Images)

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Invitados especiales

Gustavo Dudamel – Invitado especial del show.

El prestigioso director de orquesta venezolano sumará un componente sinfónico a la presentación.

El prestigioso director de orquesta venezolano sumará un componente sinfónico a la presentación. Coro PS 22 – Artistas invitados.

El coro infantil de Staten Island, Nueva York, participará con una actuación especial durante el espectáculo.

Dirección del espectáculo

Chris Martin y Coldplay – Creadores del show de medio tiempo.

El vocalista de Coldplay estará a cargo de la dirección creativa del primer espectáculo de descanso en la historia de una final de la Copa del Mundo.

Apariciones especiales

Personajes de Barrio Sésamo – Invitados especiales.

Los icónicos personajes también formarán parte de las celebraciones que acompañarán la gran final.

Las sorpresas del final

Además del componente artístico, el espectáculo de medio tiempo apoyará el Fondo Global de Educación Ciudadana de la FIFA, una iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a la educación y al deporte para niños de todo el mundo.