El carrilero derecho señaló que se esfuerzan para darle una alegría a su capitán y a todo un país en la Copa del Mundo.

Una vez más Argentina se salió con la suya y clasificó a la final del Mundial, donde se verá las caras con España este domingo en Nueva Jersey-Nueva York, en un inédito partido definitivo de un torneo planetario.

La Albiceleste clasificó al octavo partido luego de eliminar al ratonil cuadro de Inglaterra, tras dar vuelta un 2-1 en Atlanta, con una brillante actuación de Lionel Messi.

La gran sorpresa en la formación titular de los argentinos ante los ingleses fue el carrilero diestro Giuliano Simeone, quien dio a conocer la receta del triunfo del cuadro sudamericano.

ver también Los árbitros que toman ventaja para dirigir la final del Mundial entre España y Argentina

Cholito Simeone y la garra de Argentina en el Mundial

El hijo de Diego Pablo Simeone señaló que todo el equipo argentino gira en torno a Lionel Messi, y que cada componente del plantel se esfuerza para que la Pulga pueda hacer su magia característica.

“No nos queda otra que darlo todo y correr por Messi y por toda Argentina“, señaló el veloz volante por la derecha que fue de la partida ante Inglaterra.

“Yo estoy hace muy poco en la selección y que los más grandes transmitan ese mensaje de siempre seguir y luchar, la verdad que me pone muy feliz”, agregó.

Giuliano Simeone fue la gran sorpresa de Argentina ante Inglaterra. (Photo by Elsa/Getty Images)

Por último, Giuliano Simeone habló de la lucha por la titularidad con un experimentado como Rodrigo de Paul, a quien dejó en el banco ante Inglaterra y espera que ocurra lo propio contra España.

“A mí me duele dejar a De Paul en el banquillo. Yo me siento identificado con él y con su manera de jugar. Pero hacemos lo que creemos que el partido necesita. El entrenador quiere sacar lo mejor del equipo y, por suerte ellos lo entienden”, cerró.

ver también Ricardo Dabrowski no quiere celebrar antes de tiempo con Argentina en el Mundial: “Esperemos…”

¿Cuándo y a qué hora es la final del Mundial 2026 entre España y Argentina?

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina se jugará este domingo 19 de julio, a partir de las 15:00 horas de Chile, en Nueva Jersey-Nueva York.