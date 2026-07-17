El inesperado rival que hizo sufrir a España y Argentina antes de la final del Mundial 2026

La Roja y la Albiceleste comparten un llamativo antecedente antes de enfrentarse en la gran final del Mundial 2026.

España y Argentina ya tienen la mente puesta en la gran final del Mundial 2026, donde definirán al nuevo campeón del planeta. Pero antes de esto, ambas selecciones tuvieron un obstáculo en común que estuvo muy cerca de cambiar su historia en el torneo.

Se trata de Cabo Verde, una de las grandes sorpresas de esta Copa del Mundo. El combinado africano complicó tanto a los europeos como a los actuales campeones, dejando en evidencia que fue mucho más que un simple equipo revelación.

Cabo Verde complicó a los dos finalistas

España se cruzó con Cabo Verde en el estreno del Grupo H y protagonizó uno de los resultados más inesperados del torneo y no logró romper el cero igualando 0-0 en Atlanta, partido donde los africanos respondieron con un sólido trabajo defensivo.

Argentina pasó por lo mismo en dieciseisavos de final, necesitando tiempo extra para imponerse por 3-2 en Miami para seguir en carrera y recién en el alargue marcó la diferencia ante un rival que nunca dejó de competir.

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Vozinha fue la revelación de Cabo Verde y destacó en el Mundial 2026 – Getty

Vozinha: la revelación del Mundial

Uno de los principales responsables del gran rendimiento de Cabo Verde fue su arquero y capitán, Vozinha. El experimentado portero de 40 años fue clave para sostener a su selección.

Transformándose en una de las grandes figuras del Mundial, con actuaciones que no pasaron desapercibidas y despertaron el interés de varios clubes para la próxima temporada.

En resumen…