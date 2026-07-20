Juan Cornejo en conversación con Redgol recalcó que es la “decisión más sensata” por lo ocurrido en la zona y que mantiene a más de 100 familias damnificadas.

Graves daños se reportan a lo largo del país producto del frente del mal tiempo. Entre las zonas más afectadas aparece Coquimbo, que tiene más de un centenar de familias damnificadas.

Situación que también ha afectado al plantel aurinegro. Así lo reveló Juan Cornejo en conversación con Redgol, ya que por la inclemencia del tiempo no han podido entrenar de forma normal.

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“Ha sido terrible estos días”, indicó de entrada el lateral. “Hoy no entrenamos. La semana pasada entrenamos hasta el viernes producto de las lluvias”, agregó. Este mismo lunes se decretó estado de catástrofe producto de los daños registrados.

El tema es que las precipitaciones están lejos de acabar en el corto plazo según los reportes del tiempo. A ello se suman que lamentablemente ya hay cinco personas fallecidas, y se busca el paradero al menos de otras diez.

Plantel de Coquimbo Unido se refiere a fuerte temporal

Por lo mismo, el campeón con Coquimbo dejó un potente mensaje para la ANFP para que aplace el partido programado para el sábado 25 de julio. Esto debido a que Coquimbo debe recibir a Universidad de Concepción en el Estadio Francisco Sánchez Rumbosos en el inicio de la segunda rueda de la Liga de Primera.

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“No nos han dicho nada de momento. Pero por cómo están las cosas, sería lo más sensato suspender el partido”, expresó Juan Cornejo. Decisión que debería resolverse en los próximos días.

Juan Cornejo pidió aplazar partido de Coquimbo producto de la emergencia que enfrenta la región. Foto: Andres Pina/Photosport

Lo que también podría cambiar el calendario del elenco pirata y que ya tiene pendiente la final de la Copa de la Liga ante O’Higgins. Además debe disputar los octavos de final de la Copa Libertadores en agosto.

Pero eso no fue todo, ya que también aplaudió a sus compañeros, como Diego “Mono” Sánchez, que iniciaron campaña solidaria en la zona y buscan entregar la mayor ayuda posible a los damnificados. “Él siempre está ayudando a la gente de la zona, siempre es movido en eso”, sentenció.