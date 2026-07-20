El volante de Argentina quiso quedar de guapo, pero ahora es criticado en todo el planeta.

La final de la Copa del Mundo 2026 dejó muchas situaciones que pasarán a la eternidad. Una de ellas, es la locura de Leandro Paredes tras perder. Lamine Yamal no lo olvida.

La Roja fue muy superior a la Albiceleste y encontró su merecido premio en el tiempo extra, cuando en el 106′ Ferrán Torres puso el 1-0 definitivo. Gracias a este tanto, los ibéricos conquistaron por segunda vez el título del planeta. Ya lo habían logrado en Sudáfrica 2010.

El recado de Yamal a Paredes

Cuando terminó la final de la Copa del Mundo 2026, la frustración se apoderó de los jugadores de Argentina y principalmente, de Leandro Paredes. El volante se quería pelear con todos y el que se llevó la peor parte fue Gavi, quien fue arrojado al suelo por el jugador de Boca Juniors.

Paredes ha sido muy criticado por su actitud de mal perdedor y además, se llevó todos los memes luego del encuentro. Se espera que el jugador argentina, al igual que otros de sus compañeros, sean sancionados por los incidentes que provocaron.

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En España no dejan en el pasado a Leandro Paredes y en pleno festejo se volvió viral, gracias a la complicidad de Lamine Yamal. La Roja ya regresó a casa y no perdió el tiempo, saliendo de inmediato a las calles a celebrar.

Cuando el bus de la Roja iba en camino a la Plaza los Cibeles, donde se celebran los triunfos deportivos en Madrid, un hincha tenía un letrero que decía “Velada del Año VII, Paredes vs Gavi”. Lamine Yamal lo mostró a la cámara y dijo “nos vemos”.

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La Velada del Año es un evento organizado por el streamer Ibai Llanos, donde diversas personalidades se enfrentan en peleas de boxeo. Yamal espera que Paredes se presente a este evento para confrontar a su compañero en España y Barcelona.