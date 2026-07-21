El réferi de 37 años todavía se emociona al recordar los 13 partidos en los que fue requerido durante la Copa del Mundo, incluido una semifinal y el que definió al medallista de bronce. Una pregunta de su padre lo incitó a vestirse de negro con un silbato.

Juan Lara fue uno de los cuatro árbitros chilenos que estuvo en el Mundial 2026 y, sin lugar a dudas, el que más requerido fue por la organización del certamen. Entre el VAR principal, el asistente y ser un juez de apoyo, contabilizó 13 encuentros a su bitácora.

Entre ellos, el duelo que Inglaterra le ganó a Francia por un tenístico marcador para quedarse con la medalla de bronce y el último lugar del podio. También en la remontada histórica de Argentina en la semifinal. Pero ese gran premio de estar en el certamen más deseado del planeta tuvo un largo camino.

Y Lara lo recuerda con mucho cariño. Consciente de todo lo que avanzó para llegar a la Copa del Mundo. En una visita al estudio de TNT Sports, donde acompañó a Roberto Tobar, el juez revivió este recorrido que lo llevó a un lugar donde muchos sueñan con llegar.

Juan Lara recuerda con mucha alegría el recorrido que lo llevó al Mundial. (Jorge Loyola/Photosport).

“Mi sueño era ser jugador de fútbol. A medida que pasó el tiempo, las habilidades capaz no eran las suficientes. Y de grande, universitario, quise seguir ligado al fútbol. Mi papá me dijo por qué no estudias para ser árbitro”, repasó el réferi en el set de Todos Somos Técnicos.

Agregó que “mi primera respuesta fue la que diría cualquier joven: ¿cómo se te ocurre que voy a ser árbitro? Entré a la carrera, empecé a estudiar y dentro de la institución, me enamoré de la actividad y terminé siendo parte activa del deporte desde otra mirada.

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Juan Lara y su trayectoria de árbitro para llegar al Mundial 2026: “Dirigí torneos escolares y universitarios”

Juan Lara no sólo tiene el Mundial 2026 dentro de su bitácora. También ha dirigido algunos partidos muy tradicionales en el fútbol chileno, como el Clásico Universitario. También tiene varios derbis de colonias a su haber y uno entre Everton y Santiago Wanderers.

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“Soy muy agradecido del arbitraje, me ha dado oportunidades maravillosas. Una es el Mundial. Hace 15 años comencé en esta carrera, partí arbitrando fútbol amateur, escolares, universitarios”, describió Lara, quien todavía tiene un extenso trecho por delante.

Juan Lara y Gary Medel en un Clásico Universitario jugado en el Claro Arena. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

A sus 37 años, evidentemente puede aspirar a más partidos y torneos grandes. “Un camino bastante largo para poder estar en un Mundial. A medida de ese trabajo y esfuerzo, uno le toma cada vez más cariño. Cuando se logran cosas como esta, que es un logro, o estar en Copa Libertadores que es un torneo que me apasiona y me encanta, uno le toma cariño y se enamora de esta actividad”, sentenció Lara.