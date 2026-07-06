El DT de Inglaterra reclamó por el penal a favor de los aztecas con asistencia del VAR, donde Juan Lara lideró la terna de jueces.

El México vs Inglaterra sigue trayendo coletazos en el Mundial 2026. Es que pese a avanzar a cuartos de final, los europeos siguen reclamando por polémico penal cobrado a favor de los locales, con asistencia del VAR.

El 3-2 parcial de los aztecas enfureció a Thomas Tuchel, DT de los ingleses, quien disparó contra los réferis que llamaron desde la sala de revisión en controvertido cobro. Es ahí donde su reclamo salpica el fútbol chileno.

Es que en el VAR había terna sudamericana liderada por Juan Lara Luco, juez nacional que fue al Mundial y comandó el polémico cobro a favor de los aztecas. El DT europeo barrió con el chileno y compañía post partido.

Esto dijo Thomas Tuchel sobre el VAR

Thomas Tuchel, entrenador de la selección de Inglaterra, no se guardó nada post triunfo de su selección en el Mundial 2026. Ahí apuntó contra el chileno Juan Lara y compañía por el cobro del penal para México en el VAR.

“Creo que hoy había tres personas en el VAR. ¿Vi bien? ¿Había tres personas de Sudamérica en el VAR para un partido como este? Creo que sí. Eso fue lo que vi antes del encuentro”, ironizó, en diálogo con BBC Sport.

Fue ahí que apuntó hacia Juan Lara y compañía, diciendo que “simplemente no fueron lo suficientemente buenas. Los árbitros no son lo suficientemente buenos. Los asistentes del VAR no son lo suficientemente buenos. Esa es la realidad”.

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“El VAR revierte decisiones solo cuando hay un error claro y evidente. En la jugada del penal, definitivamente no fue así. El VAR intervino cuando el árbitro ni siquiera marcó la falta”, cerró.