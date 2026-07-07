El equipo de Mo Salah fue una furia tras el pitazo final y no les tembló la mano a la hora de acusar a la FIFA y el arbitraje de perjudicarlos.

En la agonía, Egipto perdió la oportunidad de dar el gran batacazo en el Mundial 2026 y quedó eliminado en octavos de final. El elenco de Mohamed Salah y compañía se despidió con polémica, cargando contra el arbitraje.

El gol anulado, el penal en contra con intervención del VAR y un foul reclamado en la previa del último gol de Argentina fueron parte de los reclamos africanos. Mostafa Ziko, uno que anotó un tanto en el duelo, le dio con todo a la FIFA post partido.

“Felicitaciones a Argentina por la Copa del Mundo, el torneo estuvo amañado, no necesitaron nada más…”, partió diciendo en la misma cancha, al momento de ser entrevistado tras el pitazo final.

Egipto acusa arreglín mundialero para Argentina

Mostafa Ziko no se quedó ahí y siguió con su artillería acusando que perjudicaron a Egipto con los cobros. Los dardos apuntaron también contra François Letexier, juez francés del encuentro ante Argentina.

Getty Images

“El árbitro fue injusto, injusto, injusto, injusto. La Copa está dirigida hacia Argentina, Dios me baste y es el mejor protector. Están desperdiciando el esfuerzo de todo un país”, acusó.

Ziko anotó el segundo tanto de la jornada que le daba el 2-0 parcial a Egipto. Sin embargo, en el final y con polémicos cobros, los trasandinos lo dieron vuelta y dejaron la grande en el equipo africano.

Tweet placeholder

En lo personal, el jugador egipcio tuvo un buen Mundial, donde anotó dos goles y despachó una asistencia. Eso sí, ahora habrá que ver si la FIFA se pronuncia con alguna sanción por sus acusaciones de arreglo de torneo.