La Albiceleste remontó un duelo que perdía por 2-0, pero no estuvo exento de controversias.

Argentina se quedó con una victoria realmente inolvidable en la Copa del Mundo 2026. Claro que Egipto muerde la rabia, sobre todo por una jugada que les sigue dando vueltas.

Los faraones ganaban por 2-0, incluso les anularon un gol mediante el VAR. Parecía que tenían todo encaminado, pero en el fútbol nunca se puede dar nada por hecho y el marcador terminó 3-2 a favor de la Albiceleste. Una remontada que será recordada por años.

La polémica que reclama Egipto

Cristian “Cuti” Romero descontó en el 79′, Lionel Messi, que había errado un penal, puso el 2-2 en el 83′. Cuando parecía que el partido se iba a tiempo extra, apareció Enzo Fernández con un muy lindo cabezazo para poner el 3-2 definitivo en el 90+3′.

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Mientras Argentina celebraba, todo Egipto se fue encima del árbitro francés François Letexier. Los africanos reclamaban una falta previa al gol de Fernández. Pese a las insistencias de los faraones, sus palabras no fueron escuchadas y el juez ni siquiera observó la acción en el VAR.

En la repetición de la anotación, se pudo ver que en el inicio de la jugada era Mohamed Salah el que conducía el balón y perdió este tras un contacto con Julián Álvarez en el área argentina. Si bien es difícil determinar si era falta y por ende, penal, es al menos debatible.

Desde el VAR no llamaron a Letexier y desde la transmisión tampoco mostraron otro ángulo que permitiera mostrar con claridad la acción. Los jugadores y cuerpo técnico de Egipto reclamaron y reclamaron, pero el árbitro no los escuchó, validando el 3-2 y haciendo que se reanudara el partido.

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Argentina avanzó a cuartos de final y espera rival, el cual saldrá entre el ganador de la llave de Colombia y Suiza. Egipto por su parte muerde la rabia. Tuvieron todo para ganarlo. Todo, pero se les escapó en los minutos finales. Un partido que quedará para la historia.