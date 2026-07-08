El Cacique busca un extremo y Takeshi era uno de los nombres que estaba en carpeta. Sin embargo, las cosas se frenaron.

Colo Colo está buscando refuerzos en el mercado de fichajes y el puesto de extremo es una de sus prioridades. El Cacique ha estado mirando algunas opciones y hace algunas semanas hubo un nombre que parecía listo, pero que se ha ido quedando en el camino: Jean Meneses.

Takeshi ha tenido una tremenda primera rueda junto a Deportes Limache, con los que ha disputado 25 partidos oficiales y donde ha aportado con 7 goles y 10 asistencias en 2.118 minutos. Sus números son más que interesantes y las cosas iban bien encaminadas, pero todo se frenó bruscamente.

Jordhy Thompson arremetió en los últimos días y todo indica que será quien termine reforzando al Cacique. Esto instaló de inmediato la duda de qué fue lo que pasó con el extremo de los Tomateros, algo que el periodista Christopher Brandt aclaró.

Colo Colo no pasó más allá de los sondeos con Jean Meneses

El rumor de Jean Meneses firmando con Colo Colo había tomado mucha fuerza, pero finalmente se desinfló. El extremo interesaba en el Cacique pero las cosas terminaron frenándose sin mucha claridad de lo que realmente ocurrió entre ambas partes.

Jean Meneses estuvo en la mira de Colo Colo, pero nunca se formalizó una propuesta. Foto: Photosport.

El inminente regreso de Jordhy Thompson al Estadio Monumental parece ser la lápida para que Takeshi firme con el Eterno Campeón. O así por lo menos quedó claro este miércoles, donde contaron la verdad de la negociación.

Fue el periodista de ESPN, Christopher Brandt, quien en su cuenta de X (ex Twitter) reveló si es que Colo Colo realmente se interesó en Jean Meneses. “No hay oferta, solo hubo sondeos“, señaló ante la consulta de un hincha.

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La decisión tiene divididos a los hinchas, quienes se habían ilusionado con tenerlo. Ahora, con Jordhy Thompson a nada de firmar, el pueblo albo debate si es que merece o no una nueva oportunidad después de las polémicas por las que salió tiempo atrás.

Habrá que ver cómo es que termina esta teleserie en los próximos días. El técnico Fernando Ortiz remarcó que quiere tenerlos a todos en el inicio de la intertemporada, metiéndole presión a la dirigencia para que se mueva rápido.

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Colo Colo busca un nuevo extremo y Jean Meneses parece estar más lejos que cerca de serlo. El Cacique frena su interés en Takeshi para dar paso a uno que ya da que hablar como es el retorno de Jordhy Thompson.

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En resumen, Colo Colo y Meneses