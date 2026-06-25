El presidente del club, César Villegas, le dejó un claro mensaje al jugador y su representante ante la opción de partir al Cacique. "Si se quiere ir, le dí un plazo", afirmó.

Una de las opciones que tiene en carpeta Colo Colo para ser refuerzo en este mercado de invierno es el delantero Jean Meneses, actualmente en Deportes Limache, club que le lanzó un ultimátum al cuadro albo para decidirse por su fichaje.

Fue su presidente César Villegas, que ante la consulta desde AS Chile por la información que desde el Cacique se contactaron con Sergio Morales, representante del jugador, y dejó muy en claro que existen plazos que deben cumplirse.

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Limache le pone ultimátum a Colo Colo por Jean Meneses

“A nosotros como club nadie nos ha contactado… Por ahora son rumores sin base“, aclara el dirigente quien agregó que más allá de que haya o no negociaciones por su fichaje, se cumplirá con la voluntad del futbolista por su futuro.

“Si él se quiere ir a Colo Colo, yo le di a él y a su representante un plazo que se cumple la próxima semana“, indica el timonel de Limache, quien le avisa a Meneses que “los jugadores que estén acá tienen que estar 100% comprometidos y mentalizados“.

Junto con recalcar que “estamos haciendo un grupo cada vez más fuerte”, César Villegas sostiene que si el jugador “se quiere marchar, el club que lo busca tiene que dejar una oferta formal con base en las condiciones que nosotros dejamos estipuladas”, y sentencia que “por el momento, no ha llegado nada“.

Los números del “Takeshi” en 2026

Entre Supercopa, Liga, Copa de la Liga y Copa Chile, Jean Meneses registra siete goles y 10 asistencias en 24 juegos, con un total de 2.028 minutos en cancha donde además recibió una tarjeta amarilla.

En síntesis