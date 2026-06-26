Pesar en el fútbol sudamericano tras oficializarse la noticia de la partida de joven promesa llanera. Era buscando intensamente por la Federación de Fútbol.

Terrible noticia llega desde la selección de Venezuela, al confirmarse el fallecimiento de uno de sus jugadores y grandes proyectos. El doble terremoto sigue causando víctimas fatales y el fútbol sudamericano está de luto.

Durante la jornada se confirmó la muerte de Yimvert Berroterán, mediapunta de 18 años, quien era buscado por personal de ayuda tras perderse su pista luego del terremoto. La Federación de Fútbol de dicho país oficializó el deceso.

“La Federación Venezolana de Fútbol lamenta profundamente el fallecimiento de Yimvert Berroterán. Hoy el fútbol venezolano despide con inmenso dolor a un joven que representó con orgullo, compromiso y amor los colores de nuestro país”, informó la Vinotinto.

La prometedora carrera que llevaba la figura de Venezuela

Yimvert Berroterán, jugador del UCV FC de Caracas y seleccionado juvenil de Venezuela, falleció tras el terremoto en dicho país. Las muestras de apoyo en el fútbol sudamericano no tardaron en llegar tras el anuncio de la federación.

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“Su partida enluta a toda la familia Vinotinto y deja una huella imborrable en quienes compartieron con él dentro y fuera de la cancha”, posteó la cuenta de la selección llanera..

Recalcando que su luz seguirá presente, el recuerdo del jugador también pegó fuerte en la selección de Chile, donde el año pasado el jugador se hizo presente en un partido. Corría el Sudamericano Sub 17 2025, donde Berroterán anotó el primero del triunfo 3-0 ante la Roja.

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“Yimbert, tu luz seguirá presente en cada latido Vinotinto. Paz a su alma”, cerró la Federación Venezolana de Fútbol, en un emotivo mensaje dedicado a la memoria del jugador fallecido.

El comunicado de la FVF: