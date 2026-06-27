El DT dejó amistades en el país y así lo reveló una destacada mujer de las artes. Se conocieron en restaurante y son amigos hasta el día de hoy.

Marcelo Bielsa sigue en el ojo del huracán tras su despedida con Uruguay del Mundial 2026. El DT se fue con polémica del torneo, gritos a la prensa y una relación quebrada con sus dirigidos.

Y cuando en TV se dan un festín con él y lo tildan de tóxico, una popular actriz chilena salió en su defensa. Se trata de Tamara Acosta, quien en diálogo con el programa Conversa Larga, de TV+, desclasificó desconocida relación de amistad con el DT.

“Él es una persona muy especial, muy interesante. Yo lo conozco. Es mi amigo personal Marcelo Bielsa”, partió diciendo la actriz de TV, teatro y películas en el mundo de las artes chilenas.

Firme defensa a Bielsa

Tamara Acosta recordó cómo conoció a Marcelo Bielsa en su paso por la selección de Chile, destacando que la relación de amistad siguió con el paso del tiempo. Es más, después hasta la fue a ver al teatro.

“Fuimos a saludarlo y el otro señor, que era periodista o no sé qué, me reconoció y le dijo a él: ‘Es una actriz chilena’. Me miró y me dijo: ‘Vos sos artista’”, reveló la destacada actriz.

Tras eso, Acosta contó que en la interna Bielsa es otro y lo defendió de las actuales críticas por su forma de ser. En aquella ocasión “nos sentamos y no nos paramos hasta las 4 de la tarde”.

ver también Anotó el gol de España que eliminó a Uruguay del Mundial 2026 y solidariza con Muslera: “Le mando un fuerte abrazo, será duro para él”

“Intercambiamos teléfonos y ahí empezó a hablar con Sebastián (su marido), son amigos hasta el día de hoy. Me fue a ver al teatro, después fuimos a comer, Bielsa es lo más amoroso que hay”, cerró.