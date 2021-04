"Nadie pensó que le iba a ir bien": Tamara Acosta recuerda su participación en la serie "Los 80"

La conocida actriz Tamara Acosta estuvo presente en el programa "De tú a tú" en donde habló sobre uno de los papeles más recordados de su carrera, el de Ana López en "Los 80".

La serie trataba la historia de la familia Herrera entre los años 1982 y 1989 y fue emitida desde el 2008 hasta el 2014.

Sobre el programa que se transmitió por 7 temporadas en Canal 13 señaló que no imaginaron la repercusión que iba a tener "nadie pensó que le iba a ir bien. Nosotros sabíamos que era un proyecto súper particular, que era importante, que recobraba la memoria histórica del país y que además era muy bonito estéticamente", comentó.

Indicó que inicialmente no pensaron que le iría bien en sintonía: "a la vez, sabíamos que era triste, que era lento, decíamos que no lo iba a ver nadie. Una vez la Loreto (Aravena) me preguntó si creía que grabaríamos una segunda temporada y le dije, ‘olvídalo, esto no lo va a ver nadie’”.

Luego agregó: "estrenamos el primer capítulo y fue un éxito rotundo desde el primer momento y así todas las temporadas, fue bien sorpresivo".

La serie, la producción y los actores recibieron distintos reconocimientos durante su transmisión, entre esos los Premios TV Grama, APES, Altazor, Copihue de Oro y Consejo Nacional de Televisión de Chile.