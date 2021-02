Tamara Acosta sobre la situación de las artes: "Creo que no existe la voluntad de que la cultura sea fundamental".

La conocida actriz fue invitada al programa "Hola Chile" donde habló acerca de cultura y la situación laboral de los actores en nuestro país.

"La cultura en nuestro país viene golpeadísimo, no solamente por la pandemia, si no que viene golpeado desde hace harto tiempo" Señaló la actriz, quien luego agregó "es un sector muy precario. No señalo a un gobierno en específico porque creo que han sido varios los que han precarizado a la cultura; y en la medida en que no tengamos la conciencia de que la cultura es fundamental para el desarrollo de una nación, de una comunidad y de un país no se le dará la importancia, y la importancia no es sólo el acceso a la cultura sino que el financiamiento de la cultura", enfatizó la actriz detrás de la conocida Dj Katia.

Sobre la labor del Ministerio de Cultura, comentó que "cuando un ministerio tiene el rango, pero no la importancia dentro de un gabinete como Educación o Hacienda. "En este momento es bastante decorativo y creo que no existe la voluntad de que la cultura sea fundamental".

La interprete también se refirió a las medidas sanitarias y como ha afectado el rubro teatral. "Los teatros fueron los primeros en poner todas las normas de seguridad y poner todos los protocolos para poder seguir funcionando. En un teatro tú estas muy separado de la otra persona, con mascarilla todo el rato, es mucho más seguro que ir a un restaurant. Estas mucho menos rato, en un teatro estas una hora en un mall tres, es absurda la medida porque podría ser posible y podríamos tener teatro en un momento donde la cultura es super importante". Explicó.