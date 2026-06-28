Video: Cambió a Chile por Argentina y arriesga sanción por acto de rebeldía

El caso de Ian Subiabre desata indignación en River Plate ya que en plena pretemporada se fue a jugar por una liga amateur.

El mercado de fichajes se mueve en plena época de Mundial y River Plate es uno de los equipos que más cambios avecina. El cuadro millonario presentó una lista de jugadores que no serán considerados para el segundo semestre. Entre los afectados asoman nombres como Paulo Díaz, Maxi Salas y el joven Ian Subiabre.

Este último nombre ha desatado indignación en las últimas horas ya que pese a estar entre los no considerados por Eduardo Coudet, decidió ir a jugar por una liga amateur este domingo.

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El jugador de abuelos chilenos, vistió la camiseta de la Roja pero finalmente decidió jugar por Argentina. Incluso disputó el Mundial Sub 20 en el país con la albiceleste, aunque sin éxito ya que la final la perdió ante Marruecos.

Pese a ello, por su rápida irrupción, en River decidieron blindar al delantero zurdo con un contrato hasta 2028 y una cláusula de rescisión de 100 millones.

El drama de Ian Subiabre: arriesga sanción por rebelde reacción

El tema es que al no estar considerado por Coudet, el jugador que está en plena pretemporada, decidió jugar por un campeonato intercountry, es decir de nivel amateur.

La participación del nacido en 2007 de inmediato se viralizo en redes sociales ya que marcó un golazo en los minutos que tuvo para entrar a la cancha. Incluso en una de las jugadas, puso en riesgo su físico y casi termina en una lesión.

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Según indicó el Diario Olé, exjugador no hizo ninguna solicitud ni pidió permiso para jugar este torneo. Lo que podría implicar una sanción importante por este acto de rebeldía.

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Cabe consignar que el jugador ya rechazó a Universidad Católica para sumarse este segundo semestre. Lo mismo que hizo con la oferta del Midtjylland de Darío Osorio, acusando que busca una liga de mayor prestigio para seguir con su carrera. Lo que parece lejano por lo realizado en los últimos meses y porque sus números reportan un total de 44 partidos oficiales, tres goles y tres asistencias.