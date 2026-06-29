El campeón del mundo ha sido vinculado con la Vecchia Signora durante las últimas semanas. Ahora, desde la dirigencia del club italiano abordaron los rumores y revelaron cómo está la situación con el portero.

El mercado de fichajes sigue tomando fuerza y uno de los nombres que más ha dado de qué hablar es el de Emiliano “Dibu” Martínez. El arquero argentino podría poner fin a su etapa en Aston Villa y ya aparece en la órbita de uno de los gigantes del fútbol italiano.

A comienzos de este mes, el medio italiano Tuttosport aseguró que el campeón del mundo tendría un acuerdo contractual con Juventus por tres temporadas, aunque con un salario inferior al que percibe actualmente en el conjunto inglés.

Sin embargo, en las últimas horas fue la propia Vecchia Signora la que se refirió a esta posibilidad. Desde el club italiano abordaron los rumores sobre la llegada del arquero argentino y aclararon cuál es la situación respecto a un eventual fichaje.

¿El Dibu llegará a Juventus?

El CEO de la escuadra italiana, Giovanni Carnevali, habló sobre el portero argentino, que actualmente se encuentra disputando la Copa del Mundo.

“Dibu Martínez es un jugador de primer nivel con experiencia internacional, pero no es el único nombre que estamos considerando”, señaló, según recoge el experto en mercado de fichajes Fabrizio Romano.

El “Dibu” podría dejar Aston Villa. (Photo by Maja Hitij/Getty Images)

En la misma línea, Carnevali agrega que no es el único portero que tienen en su radar. “Hay más perfiles en nuestra lista, también pensamos en Guglielmo Vicario (arquero del Tottenham) y otros”.

En síntesis: