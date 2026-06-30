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Mundial 2026

Sigue el MINUTO A MINUTO: México vs Ecuador EN VIVO por los 16avos de final del Mundial 2026

El cuadro anfitrión enfrenta a un elenco sudamericano que viene de despertar ante Alemania. Hay polémica de por medio.

Por Jose Arias

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México se enfrentará a Ecuador.
© Getty ImagesMéxico se enfrentará a Ecuador.

Partidazo en los 16avos del Mundial 2026. México, selección anfitriona, enfrenta a Ecuador, en la búsqueda de los octavos de la Copa del Mundo. Es, quizás, el cuadro local que más difícil la tiene en esta fase.

Claro, hace una semana, no habríamos dicho lo mismo. Ecuador jugó un partido débil ante Curazao y perdió con lo justo ante Costa de Marfil. Los de la mitad del mundo llegaban como posible combinado sorpresa de este Mundial y decepcionaban de entrada.

Pero, el triunfo sobre Alemania vino a cambiar todas las perspectivas. Es por ello que los mexicanos ahora ven en Ecuador un difícil rival. Por esto, también, los hinchas aztecas decidieron ir a hacer ruido hasta tarde en el hotel de concentración ecuatoriano, para “no dejarlos dormir”. Hasta fuegos artificiales hubo y se instaló la polémica.

México enfrenta a un Ecuador que despertó

México enfrenta a un Ecuador que despertó

Con estos ingredientes sobre la mesa, tenemos un partido entretenido de los 16avos de final del Mundial 2026. ¿Logrará Beccacece seguir callando bocas? ¿Será este el Mundial de México? Lo veremos.

Puedes seguir todo el minuto a minuto de este partido con RedGol. ¡No te pierdas nada!

Bienvenid@s minuto a minuto de México vs Ecuador

Los de la mitad del mundo se enfrentan a la escuadra anfitriona, en medio del escándalo por la bulla que los hinchas aztecas hicieron en el hotel ecuatoriano.

Puedes vivir todo el minuto a minuto y la previa de este importante partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, aquí. No te pierdas nada de la información y lo más relevante de este lindo duelo de día martes.

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