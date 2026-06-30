El cuadro anfitrión enfrenta a un elenco sudamericano que viene de despertar ante Alemania. Hay polémica de por medio.

Partidazo en los 16avos del Mundial 2026. México, selección anfitriona, enfrenta a Ecuador, en la búsqueda de los octavos de la Copa del Mundo. Es, quizás, el cuadro local que más difícil la tiene en esta fase.

Claro, hace una semana, no habríamos dicho lo mismo. Ecuador jugó un partido débil ante Curazao y perdió con lo justo ante Costa de Marfil. Los de la mitad del mundo llegaban como posible combinado sorpresa de este Mundial y decepcionaban de entrada.

Pero, el triunfo sobre Alemania vino a cambiar todas las perspectivas. Es por ello que los mexicanos ahora ven en Ecuador un difícil rival. Por esto, también, los hinchas aztecas decidieron ir a hacer ruido hasta tarde en el hotel de concentración ecuatoriano, para “no dejarlos dormir”. Hasta fuegos artificiales hubo y se instaló la polémica.

México enfrenta a un Ecuador que despertó

Con estos ingredientes sobre la mesa, tenemos un partido entretenido de los 16avos de final del Mundial 2026. ¿Logrará Beccacece seguir callando bocas? ¿Será este el Mundial de México? Lo veremos.

Puedes seguir todo el minuto a minuto de este partido con RedGol. ¡No te pierdas nada!