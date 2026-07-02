Alemania sigue sufriendo con su tempranero adiós del Mundial 2026. Por tercera cita planetaria al hilo los teutones se deben marchar antes de tiempo, esta vez tras caer vía penales de manera sorpresiva ante Paraguay en los 16avos de final.

Tras su consagración en Brasil 2014 el combinado germano ha ido acumulando frustraciones, algo que tiene a varios lanzando contundentes análisis para entender este complejo momento de una de la selecciones más poderosas en la historia del fútbol.

Uno de los que levantó la Copa del Mundo hace doce años fue Toni Kroos, quien en el programa de TikTok que comparte con su hermano ‘Kroos & Kroos’ lanzó una dura verdad: hoy en día Alemania ya no tiene jugadores de peso.

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Toni Kroos dice una cruel verdad tras el adiós de Alemania del Mundial 2026

El ex volante afirmó que “ahora mismo no tenemos ni un solo jugador de clase mundial. Tenemos futbolistas con potencial para serlo, pero eso no significa que ya estén en la élite”.

Alemania lleva tres mundiales seguidos fracasando estrepitosamente. | Foto: Getty Images.

“Los verdaderos jugadores de nivel mundial son los que están decidiendo todos los partidos y, además, están arriba en la tabla de goleadores. Nosotros no tenemos a ninguno y debemos admitirlo con honestidad”, agregó.

Para cerrar, la leyenda del Real Madrid afirmó que “cuando teníamos éxito en este tipo de torneos siempre daba la sensación de que podíamos subir una marcha en cualquier momento. Este equipo ya no es capaz de hacerlo. Solo pensamos que somos mejores que Paraguay y que, de una manera u otra, íbamos a ganar el partido”.

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En síntesis