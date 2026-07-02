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Mundial 2026

Leyenda alemana dice lo que muchos piensan de la actual selección germana: “No tenemos ni un solo jugador de clase mundial”

Toni Kroos lanzó duros cuestionamientos tras la tempranera eliminación teutona en este Mundial 2026 ante Paraguay.

Por Patricio Echagüe

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Alemania sigue sufriendo por su fracaso en el Mundial 2026.
© Getty Images.Alemania sigue sufriendo por su fracaso en el Mundial 2026.

Alemania sigue sufriendo con su tempranero adiós del Mundial 2026. Por tercera cita planetaria al hilo los teutones se deben marchar antes de tiempo, esta vez tras caer vía penales de manera sorpresiva ante Paraguay en los 16avos de final.

Tras su consagración en Brasil 2014 el combinado germano ha ido acumulando frustraciones, algo que tiene a varios lanzando contundentes análisis para entender este complejo momento de una de la selecciones más poderosas en la historia del fútbol.

Uno de los que levantó la Copa del Mundo hace doce años fue Toni Kroos, quien en el programa de TikTok que comparte con su hermano ‘Kroos & Kroos’ lanzó una dura verdad: hoy en día Alemania ya no tiene jugadores de peso.

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El ex volante afirmó que “ahora mismo no tenemos ni un solo jugador de clase mundial. Tenemos futbolistas con potencial para serlo, pero eso no significa que ya estén en la élite”.

Alemania lleva tres mundiales seguidos fracasando estrepitosamente. | Foto: Getty Images.

Alemania lleva tres mundiales seguidos fracasando estrepitosamente. | Foto: Getty Images.

“Los verdaderos jugadores de nivel mundial son los que están decidiendo todos los partidos y, además, están arriba en la tabla de goleadores. Nosotros no tenemos a ninguno y debemos admitirlo con honestidad”, agregó.

Para cerrar, la leyenda del Real Madrid afirmó que “cuando teníamos éxito en este tipo de torneos siempre daba la sensación de que podíamos subir una marcha en cualquier momento. Este equipo ya no es capaz de hacerlo. Solo pensamos que somos mejores que Paraguay y que, de una manera u otra, íbamos a ganar el partido”.

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En síntesis

  • Toni Kroos habló sobre la selección alemana en su programa de TikTok.
  • Alemania quedó eliminada del Mundial 2026 tras perder por penales ante Paraguay.
  • El partido frente a los sudamericanos se definió en 16avos de final.
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