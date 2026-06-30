En el coloso europeo hablan de la continuidad del entrenador Julian Nagelsmann tras la derrota con los paraguayos.

El primer gran golpe de los 16° de final del Mundial 2026 lo dio la selección de Paraguay, que este lunes derrotó a un ya ex poderoso equipo de Alemania, generando crisis en el elenco europeo.

Los guaraníes vencieron a los germanos tras una emocionante definición por penales, donde se hizo grande el arquero Orlando Gill, quien contuvo dos lanzamientos y fue clave en los sudamericanos.

La situación alemana pone en entredicho la continuidad del entrenador, Julian Nagelsmann, y en el tetracampeón del mundo ya dieron a conocer la medida con el estratega y su cuerpo técnico.

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Rudi Völler habla de la continuidad de Julian Nagelsmann en Alemania

El director de selecciones de la Federación Alemana de Fútbol, Rudi Völler, lamentó lo sucedido en el Mundial 2026, sin embargo, le dio todo el respaldo al estratega de 39 años.

“Hemos sido eliminados en la fase de grupos dos veces, y ahora hemos superado una ronda más”, dijo el ex delantero y entrenador germano.

Julian Nagelsmann sufrió la eliminación de Alemania. (Photo by Darrian Traynor/Getty Images)

“Eso es difícil de asimilar para una nación futbolística como Alemania. Sigo convencido de que Julian Nagelsmann es probablemente la persona adecuada para continuar“, agregó sobre la continuidad del estratega.

Julian Nagelsmann tiene contrato vigente con la Federación Alemana de Fútbol hasta la Eurocopa 2028, el cual espera respetar.

En síntesis

El arquero Orlando Gill clasificó a Paraguay tras atajar dos penales contra Alemania.

clasificó a Paraguay tras atajar dos penales contra Alemania. El entrenador Julian Nagelsmann recibió el respaldo de la federación para continuar en Alemania.

recibió el respaldo de la federación para continuar en Alemania. El director Rudi Völler ratificó el contrato del estratega vigente hasta la Eurocopa 2028.