El capitán teutón lamentó la fea derrota en penales ante el cuadro guaraní en la nueva fase de los 16° de final de la Copa del Mundo.

El primer gran golpe en el Mundial 2026 lo dio la selección de Paraguay, que dejó en la vera del camino a Alemania, en la nueva ronda de los 16° de final del certamen planetario.

La Albirroja hizo uso de su garra característica, le sacó un empate 1-1 a los teutones en los 120 minutos y se agrandó en los penales, para vencer gracias a la sólida actuación del arquero Orlando Gill.

Los alemanes vienen de fracaso y fracaso en las Copas del Mundo desde que la ganaron en 2018, situación que generó las violentas autocríticas del capitán Joshua Kimmich, quien no se guardó nada.

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Joshua Kimmich deja la grande tras eliminación de Alemania del Mundial 2026

El polifuncional jugador de Bayern Múnich no se guardó nada luego del papelón contra los paraguayos, a quienes calificó como un rival menor y aseguró que tendrían que haberlos derrotado.

“Esto se siente terrible. No jugamos bien contra ninguno de nuestros rivales. Nos costó mucho en los tres partidos contra equipos que no son de clase mundial. Eso es un hecho. Merecimos ser eliminados“, dijo sin asco Joshua Kimmich.

“Estamos aquí para hacer que Alemania se sienta orgullosa. De niño, siempre vi a Alemania llegar a semifinales y finales en los Mundiales, y no pudimos darle eso a la gente que miraba desde su casa. Creo que la gente en Alemania merece mucho más que esto, lamentablemente esta no es la selección alemana que conocemos“, agregó en tono autocrítico.

Alemania se fue del Mundial 2026. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

Por último, Kimmich no se oculta tras la eliminación a manos de Paraguay y aseguró que son los jugadores los responsables del fuerte fracaso en el Mundial 2026.

“Nosotros, los jugadores en la cancha, la cagamos y tenemos que asumir toda la responsabilidad de este fracaso. No fue el entrenador, no fue la prensa, no fue el árbitro, no fue el rival. Fuimos solo nosotros”, cerró.

En síntesis

Paraguay eliminó a Alemania en los penales por los 16° de final del Mundial 2026.

eliminó a Alemania en los penales por los 16° de final del Mundial 2026. El arquero Orlando Gill destacó en el empate 1-1 que sentenció la clasificación paraguaya.

destacó en el empate 1-1 que sentenció la clasificación paraguaya. El capitán Joshua Kimmich asumió la responsabilidad total de los jugadores por el fracaso alemán.