Pese a que estaba en la lista de citados para la Copa Chile, el portero sufre una lesión que obligó a un cambio y se sube Ignacio Sáez.

Universidad de Chile tiene un importantísimo partido esta noche, cuando reciba a Unión La Calera, por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Chile 2026 en el Estadio Nacional.

Los azules saben que un triunfo comienza a asegurar el paso a la siguiente ronda, entendiendo que son los punteros de su grupo con 7 unidades, por lo que es una oportunidad de oro.

Pero la citación del partido sufrió un revés de última hora, con una lesión de uno de sus jugadores que lo mantendrá de dos a tres semanas fuera de las canchas con la U: Cristopher Toselli.

Cristopher Toselli no ha visto acción oficial con la U en este 2026. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

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La lesión de Toselli en Copa Chile

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes entregaron detalles de la situación de Cristopher Toselli, que lo dejaron fuera del compromiso ante Unión La Calera por la Copa Chile.

“El portero estaba junto a Gabriel Castellón como confirmados para recibir a los cementeros, pero una lesión saco al ex UC del compromiso”, destacan en su información.

“El arquero presentó un desgarro en la pierna derecha en la zona del sóleo. Con esto, se espera que esté de dos a tres semanas fuera de las canchas, justo cuando se viene el receso de los torneos”, profundizaron.

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Revisa la lista de citados de la U:

Arqueros: Gabriel Castellón e Ignacio Sáez.

Defensas: Diego Vargas, Nicolás Ramírez, Nicolás Fernández, Marcelo Morales, Franco Calderón, Bianneider Tamayo y Franco Fernández.

Volantes: Israel Poblete, Elías Rojas, Matías Riquelme, Marcelo Díaz, Agustín Arce, Lucas Barrera, Javier Altamirano.

Delanteros: Juan Martín Lucero, Ignacio Vásquez, Vicente Ramírez, Andrés Bolaño.