Universidad de Chile debutó con un empate en Copa de la Liga ante Deportes La Serena encuentro que tuvo una inesperada polémica respecto al portero, donde todo indicaba que Cristopher Toselli sería el titular, situación que no ocurrió.

A último minuto, hubo un cambio en el plantel y John Valladares, DT interino de los azules, colocó a Ignacio Sáez como titular en la portería del equipo, según señalan los rumores, por presión de la gerencia deportiva.

Tras esto, en el programa “Pauta de Juego” analizaron lo que ocurrió con la portería de los azules.

La salida de Toselli de la portería de U de Chile

En el espacio, Coke Hevia comentó: “La gerencia técnica se acercó a Valladares y le dijo: “si no ataja ahora Sáez ¿cuándo?”, y va a atajar Sáez. Pero lo que me contaron a mí, que parte de la gerencia deportiva fue en este tono. A Toselli no le gustó y obviamente fue a pedir explicaciones y se las dieron”.

Ante esto, Fernando Tapia añadió que esta situación: “marca un precedente, el día de mañana el director, gerente deportivo se va a ir involucrando en la toma de decisiones del entrenador. Yo en la posición de Toselli estaría profundamente molesto. La conversación entre Toselli y Mayo no fue en el mejor tono”.

Cristopher Toselli no sumó minutos en el inicio de la Copa de la Liga/Photosport

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Por su parte, Nico Peric fue tajante, señalando que si él hubiese estado en esa situación hubiese su respuesta sería distinta. “Pesco mis cosas y me voy”.

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“La gran contradicción es que la dirección deportiva, (Manuel) Mayo, es quien renueva a Tosseli, entonces si no está convencido… y a mitad de camino cuando le toca jugar, viene y lo saca”.

Ante esto, Peric añade que estos cambios se hacen con anticipación. “No cuando el equipo está listo, cuando tenis un tipo de la trayectoria… un nivel de falta de respeto”, señaló.

En síntesis:

Ignacio Sáez fue titular ante Deportes La Serena por instrucción directa de la gerencia deportiva.

El portero Christopher Toselli pidió explicaciones a Manuel Mayo tras ser relegado al banquillo de suplentes.

John Valladares, director técnico interino, ejecutó el cambio de guardameta por decisión de la dirigencia.

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