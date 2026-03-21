Tras poco más de una semana de incógnita y de especulaciones, por fin la Universidad de Chile tiene técnico. Fernando Gago asumirá en la banca del Bulla y, de esta manera, el elenco universitario tendrá un DT de lujo.

La idea es dejar atrás un comienzo de temporada nefasto en el que, en nueve partidos, la U solamente ha conseguido dos triunfos. Pocos resultados y escasa confianza en un plantel que fue construido para ser campeón.

Gago viene a recomponer el físico y a pulir un probable 4-3-3 con el que fue exitoso en su etapa en Racing de Avellaneda. Para eso, ya se plantean ciertas metas y la dirigencia le pone horizonte al proyecto.

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Tiempo para Gago

Fernando Gago necesita algo importante para consolidar su idea en el equipo bullanguero. Si bien la Universidad de Chile tiene buen juego por las bandas, el técnico argentino habría pedido el ingreso de dos extremos en el próximo mercado.

Así lo aseguró el periodista José Tomás Fernández, quien señaló que la dirigencia de la Universidad de Chile tendrá especial paciencia con el proyecto del DT trasandino y que le darán los tres meses previos al mercado de invierno para adaptarse.

Fernando Gago, el nuevo entrenador de Universidad de Chile.

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De esta manera, Fernando Gago tendría asegurada la banca azul sin importar los resultados que saque en estos meses. Eso sí, habrá que ver si una campaña tan mala como la de Paqui Meneghini le permite que ese voto de confianza se prolongue en el tiempo.

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