“Tiene esa tristeza…”: Revelan reacción de Cristopher Toselli tras nueva suplencia en la U

Universidad de Chile debuta este viernes por la Copa de la Liga ante Deportes La Serena. El elenco dirigido por Jhon Valladares busca su primer triunfo y así dejar al equipo impecable para que arranque Fernando Gago.

El tema es que el cierre del interinato contó con una particular polémica en la interna. Esto debido a que toda la semana se indicó que Cristopher Toselli sería titular en lugar de Gabriel Castellón.

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Sin embargo, a última hora y por decisión de la gerencia deportiva se pidió a Valladares que sea titular el joven Ignacio Sáez, que hace rato es parte del plantel estelar.

El golero con 20 años debutará en el arco del Romántico Viajero y con está decisión, todo apunta a que será el que luche por la titularidad con Castellón. Dejando renegado a Toselli una vez más al banco de alternativas.

¿Qué pasó con Christopher Toselli?

Así las cosas, Jhon Valladares explicó a TNT Sports el motivo del cambio a último minuto y que sacó a Cristopher Toselli del arco de la U.

“Venimos de un partido duro ante Coquimbo. Hoy hay un plantel que compite día a día para ser titular, hoy nos decidimos por Nacho. Cristopher tiene una trayectoria importante, pero decidimos por un jugador de casa”, aseguró el DT que en su debut ya superó al campeón del fútbol chileno.

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Ignacio Sáez le ganó la pulseada a Toselli y debuta en la Copa de la Liga

Reacción que se hizo evidente en la llegada de Toselli al Estadio Nacional. Lo que captó la cámara de Redgol donde apareció con una cara digna para trancar la puerta.

“Al igual que la mayoría de los jugadores han sido de los más profesionales. Sin duda, cuando uno no parte jugando tiene esa tristeza de la ilusión de la semana de ser titular. Pero es un jugador adulto y grande y se lo tomará con el profesionalismo de siempre”, agregó Valladares en respaldo a Toselli que tendrá que seguir en el banco de suplentes.

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En resumen:

Universidad de Chile debuta este viernes en la Copa de la Liga ante Deportes La Serena.

El portero de 20 años, Ignacio Sáez, fue ratificado como titular por decisión de la gerencia.

El entrenador Jhon Valladares confirmó que el experimentado Christopher Toselli deberá permanecer en el banco.