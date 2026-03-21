Universidad de Chile comenzó oficialmente el proceso de Fernando Gago como su nuevo director técnico, cuando dirigió esta mañana su primer entrenamiento en el Centro Deportivo Azul.

El entrenador argentino se vistió con el buzo de la U y salió a la cancha para estar por primera vez con todo el grupo de jugadores, donde comenzó con una charla con los desafíos que se vienen por delante.

Fue el propio club quien publicó algunas fotografías de la práctica matinal, donde el plantel comenzó a tomarle la mano a las nuevas ideas que trae Gago, pensando en el duelo del martes ante Unión La Calera.

Por lo mismo, fue importante marcar terreno, lo que lo hizo en compañía del gerente deportivo, Manuel Mayo, para luego pasar a las canchas y tener el entrenamiento.

Fernando Gago fue acompañado por Manuel Mayo. Foto: U de Chile.

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Gago inició su trabajo con la U

Fernando Gago vive su segundo día en el país, pero el primer al mando del plantel de jugadores de Universidad de Chile, donde tuvo su primer entrenamiento en el CDA.

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Si bien con varios conversó en la jornada de ayer, donde se topó, por ejemplo, con Charles Aránguiz y Gabriel Castellón, ahora estaba todo el grueso del equipo que empató con La Serena.

Por lo mismo, hubo trabajo de recuperación, pero también de fútbol para los que sumaron menos minutos, de manera de ir planificando el compromiso ante La Calera que será el estreno de Gago.

Una charla para marcar el camino, dar vuelta la página y mirar adelante los objetivos que tiene la U, que son pelear el torneo y la clasificación a la Copa Libertadores.

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Incluso se dio el lujo de jugar y participar de las actividades, para hacer demostraciones y poder acoplarse rápido a sus jugadores.

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