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Mundial 2026

Portugal vs Croacia: dónde ver EN VIVO, minuto a minuto y transmisión por el Mundial 2026

El equipo de Cristiano Ronaldo se mide ante el de Luka Modric en duelo clave por los 16° de final de la Copa del Mundo.

Por Carlos Silva Rojas

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Cristiano Ronaldo es titular en Portugal.
© GettyCristiano Ronaldo es titular en Portugal.

Llegó el momento. Uno de los cruces más esperados por los nuevos 16° de final del Mundial 2026 es el encuentro entre Portugal y Croacia, que se desarrollará en Toronto.

El equipo luso que encabeza Cristiano Ronaldo está en duda en la Copa del Mundo, porque apenas sumó una victoria ante el débil combinado de Uzbekistán, mientras que empató con RD Congo y Colombia.

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El seleccionado de los balcanes, que tiene en Luka Modric a su gran figura, se repuso a la derrota sumada contra Inglaterra, con sendas victorias frente a Panamá y Ghana, sin embargo, su juego no convence.

Portugal y Croacia juegan desde las 19:00 horas, con transmisión de DSports y Chilevisión, buscando ser el rival de España en los octavos de final del Mundial 2026.

Minuto a minuto: Portugal vs Croacia por los 16° de final del Mundial 2026

45' TIEMPO CUMPLIDO

Se jugarán 4 minutos adicionales en Toronto.

37 ' BUSCA CANCELO

Joao Cancelo se descuelga por la derecha y cuando toma línea de fondo lanza un centro rasante, que se va a las manos del meta croata.

30 ' CASI

Joao Cancelo pisa hacia adentro y mete un centro buscando a un compañero... se pasa primero Fernando y luego Cristiano. Era el primero.

23' DOMINIO PORTUGUÉS

Los portugueses manejan a placer el balón. Tienen el 69% de dominio de la pelota, aunque aún no pueden batir la puerta de Livakovic.

16' PROTAGONISTA

Cristiano Ronaldo busca su gol de cualquier manera.

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13' MAL CRISTIANO

El Bicho prueba con un tiro libre de buena distancia, aunque le da muy mal y la pelota rebota en la barrera croata.

7' PRESIÓN LUSA

Los portugueses se sacaron los ropajes defensivos de partidos anteriores y salieron con todo a buscar la victoria.

4' NOTABLE LIVAKOVIC

Rafa Leao se escapa por la izquierda y busca a Fernandes, quien obliga a la gran reacción del meta Livakovic. Era el 1-0.

3' AVISA CROACIA

La primera llegada de riesgo fue para los croatas. Budimir le pega de zurda, pero se va muy fácil a las manos de Costa.

1' ARRRANCA

Ya se juega el partido entre Portugal y Croacia en Toronto, por los 16° de final del Mundial 2026.

SE VIENE

Los jugadores portugueses y croatas salen a la cancha para buscar el paso a los octavos de final del Mundial.

¿SE RETIRA EL BICHO?

La hermana de Cristiano Ronaldo pone en alerta a todos.

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EL EQUIPO CROATA

La alineación croata, liderada por Luka Modric.

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EL ONCE LUSO

La formación portuguesa.

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MUY CONCENTRADO

La llegada de Cristiano Ronaldo al estadio de Toronto para el partido entre Portugal y Croacia.

Cristiano Ronaldo está concentrado para el partido ante Croacia.

Cristiano Ronaldo está concentrado para el partido ante Croacia.

NO ES LISBOA

Las imágenes que llegan desde Toronto muestran la locura que provocan los hinchas portugueses en la previa al partido.

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BICHO TITULAR

Cristiano Ronaldo no suelta la titularidad y pese a las críticas es de la partida ante Croacia. La gran sorpresa en Portugal es la presencia de Rafa Leao en la banda izquierda.

TREMENDO AMBIENTE

Los hinchas de Portugal se toman las calles de Toronto en la antesala al partido.

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RIVAL CONFIRMADO

El ganador del partido entre lusos y balcánicos tendrá un duro oponente en la siguiente instancia, ya que se verá las caras con España, que le ganó caminando por 3-0 a Austria.

¡BUENAS TARDES!

Buenas tardes amig@s, damos inicio al relato del partido entre Portugal y Croacia, por los 16° de final del Mundial 2026.

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