Portugal vs Croacia: dónde ver EN VIVO, minuto a minuto y transmisión por el Mundial 2026

El equipo de Cristiano Ronaldo se mide ante el de Luka Modric en duelo clave por los 16° de final de la Copa del Mundo.

Llegó el momento. Uno de los cruces más esperados por los nuevos 16° de final del Mundial 2026 es el encuentro entre Portugal y Croacia, que se desarrollará en Toronto.

El equipo luso que encabeza Cristiano Ronaldo está en duda en la Copa del Mundo, porque apenas sumó una victoria ante el débil combinado de Uzbekistán, mientras que empató con RD Congo y Colombia.

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El seleccionado de los balcanes, que tiene en Luka Modric a su gran figura, se repuso a la derrota sumada contra Inglaterra, con sendas victorias frente a Panamá y Ghana, sin embargo, su juego no convence.

Portugal y Croacia juegan desde las 19:00 horas, con transmisión de DSports y Chilevisión, buscando ser el rival de España en los octavos de final del Mundial 2026.

Minuto a minuto: Portugal vs Croacia por los 16° de final del Mundial 2026