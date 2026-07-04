Carlos Palacios sumó sus primeros minutos en la cancha después de seis meses. Fue titular en un amistoso de Boca Juniors.

Tuvieron que pasar varios meses, pero Carlos Palacios por fin regresó a las canchas tras su complicada lesión. El jugador de Boca Juniors dijo presente en un amistoso este sábado 4 de julio en Argentina.

El ex Colo Colo no la pasó bien en los últimos meses. Se perdió todo el primer semestre del Xeneize y miró desde lejos el pobre rendimiento de su equipo en su ausencia, con una eliminación de Copa Libertadores incluida.

Fue una persistente sinovitis en la rodilla derecha lo que lo obligó a pasar por el quirófano en febrero. Aunque reportes indicaban que podía aparecer en el cierre del primer semestre, su redebut se fue atrasando y finalmente no se dio.

Ahora, la Joya participó en uno de los dos amistosos de Boca Juniors contra Defensa y Justicia en Casa Amarilla. Participó en el segundo de los duelos, que fue una victoria para el equipo que ahora dirige Rodolfo Arruabarrena.

Carlos Palacios sumó minutos en un amistoso | Defensa y Justicia

Carlos Palacios vuelve a la cancha: titular en amistoso de Boca Juniors

Con Carlos Palacios en el equipo titular, Boca Juniors superó por 1-0 a Defensa y Justicia en un amistoso. El Xeneize formó con Leandro Brey, Leandro Lozano, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Carlos Palacios; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco.

Su regreso a las canchas marcó el fin de una ausencia de casi siete largos meses. El chileno jugó su último partido oficial el 7 de diciembre de 2025.

Ahora, quiere demostrar que es una alternativa importante para Arruabarrena. Cabe recordar que el próximo desafío oficial de Boca será en el repechaje de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a O’Higgins.