El chileno dejó atrás su lesión y volvió a los trabajos del cuadro xeneize, donde el nuevo entrenador tendría una importante decisión sobre su futuro.

Carlos Palacios comienza a dejar atrás un complejo momento en Boca Juniors y poco a poco se ha ido reincorporando a los trabajos del equipo tras estar varios meses alejado de las canchas debido a una sinovitis crónica y una lesión en el menisco externo de su rodilla derecha.

El atacante nacional fue mencionado como uno de los jugadores que podría dejar el club durante esta temporada. De hecho, el propio Palacios no ocultó su deseo de regresar en un futuro a su país. “Tengo contrato con Boca, pero no sé qué va a pasar conmigo, así que bueno, ahí siempre las puertas van a estar abiertas para todos”, señaló hace algunas semanas en conversación con TNT Sports.

El cuadro xeneize atraviesa una etapa de cambios luego de la salida de Claudio Úbeda. Tras su desvinculación, Rodolfo Arruabarrena asumió como nuevo entrenador y ha liderado los trabajos del equipo durante la pretemporada, donde habría tomado una firme postura sobre el futuro del futbolista chileno.

¿Carlos Palacios se queda en Boca?

Según revela TyC, que Arruabarrena tuvo una larga conversación con él y estaría contento con recuperación y avance. “Lo viene exigiendo en cada uno de los entrenamientos y la respuesta, hasta el momento, es más que alentadora: lo notan cada vez mejor físicamente, se mueve a la par de sus compañeros y está entusiasmado con dar vuelta la página”.

Palacios regresa a los entrenamientos. (Photo by Luciano Bisbal/Getty Images)

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El complejo presente de Boca

La escuadra busca recuperarse tras una mala campaña en Copa Libertadores, donde quedaron eliminados en fase de grupos en un partido electrizante en la Bombonera, donde Universidad Católica los dejó fuera de competencia tras un gol de Clemente Montes.

Ante este inesperado resultado, el cuadro xeneize comienza a reorganizar el plantel de cara al mercado local y los play-off de Sudamericana donde enfrentarán a O’Higgins.

En síntesis: