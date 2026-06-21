El exvolante de Boca Juniors puso fin a su carrera profesional a comienzos de 2026 y sorprendió con el nuevo rumbo que tomó fuera de las canchas.

Tras una extensa carrera en el fútbol profesional, la mayoría de los exjugadores suele mantenerse ligada al deporte, ya sea como entrenadores, dirigentes o comentaristas. Sin embargo, no todos siguen ese camino. Uno de ellos es Cristian Erbes, exvolante de Boca Juniors, quien decidió emprender en un rubro completamente distinto tras dejar las canchas.

El multicampeón con el cuadro xeneize se ha dedicado a la elaboración de helados artesanales y actualmente forma parte de Schock.BA, una heladería gourmet que continúa expandiéndose.

La carrera de Cristián Erbes

Erbes inició su carrera profesional en Boca Juniors en 2009 y permaneció en el club hasta 2016, período en el que conquistó dos títulos de Primera División y dos Copas Argentinas. Durante su etapa en el cuadro xeneize coincidió con Fernando Gago, actual entrenador de Universidad de Chile.

Tras su salida de Boca, el volante continuó su carrera en el extranjero, defendiendo las camisetas de Tiburones Rojos de Veracruz en México, Karpaty Lviv en Ucrania, Nacional de Paraguay, Deportes La Serena en Chile y Emelec en Ecuador.

Erbes tuvo largas temporadas en Boca. (Photo by Robert Cianflone/Getty Images)

En Argentina también vistió los colores de Chacarita Juniors, Atlético Tucumán, Ferro Carril Oeste y San Miguel, club donde puso fin a su trayectoria profesional a comienzos de 2026, cerrando una carrera de más de 15 años en el fútbol.

“Pensé en tomarme el verano para pensar y estaba la incertidumbre, pero llega enero y es una decisión tomada. Se terminó”, señaló en enero en conversación con ESPN.

En síntesis: