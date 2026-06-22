Arsenal sigue de cerca a Osorio, mientras en Dinamarca aseguran que el club inglés se prepara para una posible oferta por el chileno.

Darío Osorio podría dar un nuevo salto en su carrera durante el próximo mercado de fichajes europeo. Según reveló el medio inglés The Standard, Arsenal sigue atento a la situación del extremo chileno, quien viene de una destacada temporada en el FC Midtjylland de Dinamarca.

La información fue respaldada por Kristian Kjaer, director técnico del club danés, quien reconoció que los Gunners forman parte de los equipos que se interesan en el ex Universidad de Chile.

“Sabemos que Arsenal ha estado interesado en Osorio, pero también sabemos que otros clubes de la Premier League lo han seguido”, señaló Kjaer en conversación con The Standard.

Lo comparan con Alexis Sánchez

El entrenador destacó las condiciones del seleccionado chileno y aseguró que tiene características ideales para triunfar en Inglaterra.

“Le viene muy bien la Premier League. Tiene una mentalidad trabajadora, una velocidad increíble y puede jugar por ambas bandas”, explicó.

Osorio sigue despertando interés en Europa – Getty

Incluso fue más allá al compararlo con una de las máximas figuras nacionales de los últimos años: “Lo tiene todo. En Chile es considerado el próximo Alexis Sánchez. Creo que puede marcar diferencias en la Premier League”, afirmó.

Osorio cerró la última temporada con ocho goles y diez asistencias, números que lo respaldan como uno de los futbolistas chilenos con mayor proyección en Europa.

ver también Trabajó en la Roja y elige al chileno con más proyección en Europa: “Darío Osorio tiene todo”

En resumen…