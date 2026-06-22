El defensor está más que cortado en los Millonarios y, en la vuelta a los trabajos, retornó pero a medias. Esto, ya que no tiene opciones de entrar en el equipo.

Paulo Díaz no seguirá en River Plate después de vivir su peor año en el club. A pesar de que no sumó todos los minutos que se esperaban, los hinchas lo apuntan como uno de los responsables de los últimos fracasos y el club lo trata como nunca antes.

El chileno era uno de los jugadores más importantes del club desde hace varios años, pero el paso del tiempo se hizo notar. Días atrás el club anunció públicamente que será uno de los jugadores que quieren sacar, pero el ninguneo no paró ahí.

Y es que este lunes al otro lado de la cordillera revelaron nuevos detalles de la cortada que le ha pegado tanto la dirigencia como su técnico. Esto, ya que si bien apareció en el regreso a las prácticas, lo hizo sin opción alguna de volver a pelear un lugar en el plantel.

River Plate hace entrenar a Paulo Díaz pero sin chances de ser considerado

A Paulo Díaz no lo quieren más en River Plate y se lo dejan claro con gestos que no son para nada agradables. El defensor no será considerado para el próximo semestre y el club le busca una salida aunque sea a la fuerza.

Paulo Díaz no seguirá en River Plate y hasta lo tienen entrenando sin poder sumarse al plantel. Foto: Getty Images.

TyC Sports reveló detalles del regreso a las prácticas en los Millonarios, donde tanto el chileno como el resto de los cortados aparecieron. “El grupo de jugadores marginados se reincorporaron este lunes a las prácticas en Buenos Aires mientras buscan un nuevo destino para sus carreras”, señalaron.

Peo más allá de eso, la convocatoria de Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Paulo Díaz, Ian Subiabre, Alex Woiski, Giuliano Galoppo, Maximiliano Meza, Santiago Lencina y Maximiliano Salas tiene un sólo motivo: “Fueron convocados para someterse a los estudios clínicos de rigor previos al reinicio de la competencia y luego retornaron a los trabajos en el club”, explican.

De hecho, el citado medio remarcó que tanto el chileno como sus compañeros fueron vistos en el lugar sólo para ese trámite y no tienen opciones de meterse en el plantel. “Ya sin chances de ganarse un lugar en la consideración del DT“.

ver también Alexis Sánchez y renovación en Sevilla: prensa española sepulta llegada a la U o una liga “de menor nivel”

Aunque este grupo no es el único, ya que hay otros que también serán cortados pero cuando vuelvan del Mundial. “A ellos se les sumarán Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda, ambos en el Mundial con sus respectivas selecciones; además de Matías Viña y Kendry Páez, cuyos préstamos se interrumpirían y que hoy también están en la Copa del Mundo”.

La idea del elenco argentino es que los jugadores estén en buenas condiciones físicas para poder ofrecerlos a otros clubes. En el caso del zaguero criollo no han llegado propuestas formales y, si bien hubo algunos interesados, por ahora no hay nada en la mesa.

Encuesta¿Qué debe hacer Paulo Díaz? ¿Qué debe hacer Paulo Díaz? Ya votaron 0 personas

Paulo Díaz sigue esperando por un equipo que lo vaya a rescatar en River Plate. El chileno no quiere retirarse, pero tendrá que mirar a otros destinos ante el ninguneo de los Millonarios después de años entregándoles todo lo que tenía.

Los números de Paulo Díaz en River Plate

Paulo Díaz dejará River Plate después de haber disputado un total de 222 partidos oficiales. En ellos logró aportar con 13 goles y 3 asistencias en los 18.195 minutos que estuvo dentro del campo de juego.

ver también Colo Colo acelera por Diego Valdés: oferta en camino para asegurar a su prioridad en el mercado

En resumen, River y Díaz