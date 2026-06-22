El King había asegurado que el Cacique no necesitaba a nadie para ser campeón en la segunda rueda. Sin embargo, el club tiene otra postura.

Arturo Vidal sorprendió a Colo Colo días atrás al asegurar que no necesitan refuerzos. En el cierre de la primera rueda del torneo, el King hizo un potente llamado al Cacique para no ir a buscar fichajes y quedarse con lo que tienen.

Si bien el pedido del capitán albo hizo eco en la dirigencia, en los últimos días se ha estado trabajando en silencio para ver si es que le hacen caso o no. Y lo cierto es que, según revelaron, la propuesta ha recibido un portazo total.

En medio de los varios rumores que hay en torno al Cacique, este lunes revelaron que el club ya está avanzando con todo por fichajes. Una decisión que impacta al poder que había asumido el King en la interna y con el que el cuadro albo le raya la cancha al jugador sobre hasta qué punto puede meterse.

Colo Colo no pesca a Arturo Vidal por refuerzos: “Sí o sí habrá incorporaciones”

Si bien pidió que no llegara nadie, en Colo Colo le golpearon la mesa a Arturo Vidal por los refuerzos para la segunda rueda. El Cacique desecha la idea del King de no sumar fichajes para lo que resta de temporada y le quita el piso en el camarín.

Colo Colo le hace el quite a la propuesta de Arturo Vidal de no traer refuerzos. Foto: Photosport.

Fue el periodista Cristian Alvarado quien en Los Tenores Mañaneros de Radio ADN contó los detalles. “Se está trabajando en materia de fichajes. Diego Valdés sigue estando ahí, no haya oferta formal o concreta, pero no descarto que ocurra en las próximas horas“, lanzó.

En esa misma línea, el reportero albo enfatizó en que Colo Colo trabaja a tal punto que puede asegurar a su prioridad lo antes posible. “Hoy lo que quiere cerrar el técnico es el enganche, luego de eso vamos viendo las otras opciones para seguir reforzando”.

ver también Entre Colo Colo y la U: mamá de los hermanos Ulloa revela a quién apoya en un Superclásico

Finalmente y para que no queden dudas, el periodista insistió en que Colo Colo no tomará en cuenta la propuesta de Arturo Vidal. “Sí o sí habrá incorporaciones”, remató.

Habrá que esperar para ver quiénes serán esos jugadores que llegarán a potenciar al Eterno Campeón. Nombres han aparecido varios, pero por ahora ninguno de ellos tiene una propuesta formal sobre la mesa.

Encuesta¿Debe Colo Colo reforzarse para la segunda rueda? ¿Debe Colo Colo reforzarse para la segunda rueda? Ya votaron 0 personas

Arturo Vidal se queda con las ganas de mantener el plantel de Colo Colo como está. El King recibe un portazo a su idea de no reforzar al Cacique y se resigna a mirar todo desde un lugar donde su opinión, por más que resuene, no tiene tanto peso.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

ver también Histórico de Colo Colo aplaude a Vidal por cerrar la boca y jugar: “Habla más en la cancha”

En resumen, Colo Colo