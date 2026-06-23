El volante fue baja ante Santiago Wanderers por un problema musculas, que lo hace perder competencia en la U.

Universidad de Chile sigue sumando lesionados en sus próximos partidos, lo que atormenta al entrenador Fabricio Coloccini, quien estará el mando el miércoles ante Unión La Calera por la Copa Chile 2026.

Esto, porque al desgarro de Fabián Hormazábal, que estará mínimo tres semanas fuera de las canchas, se suma otro importante jugador en la zona de los volantes del cuadro azul.

Se trata de Javier Altamirano quien agranda la urgencia médica de la U, por una lesión que ya lo dejó al margen del compromiso ante Santiago Wanderers por la Copa Chile.

Javier Altamirano ha sido banca en la U. Foto: Diego Martin/Photosport

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Javier Altamirano con dolencias en la U

Universidad de Chile se mueve para enfrentar este miércoles ante Unión La Calera, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Chile 2026, en el estadio Nicolás Chahuán.

Un duelo donde los azules han chocado ya en tres oportunidades esta temporada, con un empate y dos derrotas, por lo que es un duro rival para los dirigidos por Fernando Gago.

En ese sentido, sumarán un nuevo jugador con dolencias físicas, porque Javier Altamirano es quien está con problemas, según consignó el medio Emisora Bullanguera.

“El volante de la U tiene una pubalgia que lo mantiene con bastante dolor y molestias, lo que complica a la hora de hacer ejercicios físicos”, por lo mismo no estuvo ante Santiago Wanderers.

“Con esto dependerá de su evolución y la tolerancia al dolor para saber de su regreso a las canchas, pese a que los últimos compromisos solo ha sido suplente en el equipo de Fernando Gago”, detallaron.