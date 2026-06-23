Redgol sacó la foto de mitad de temporada al trabajo del argentino, donde un técnicos y ex jugadores se alinean en el foco con los juveniles.

Universidad de Chile atraviesa un irregular momento en la Liga de Primera 2026, que es el gran objetivo que tiene el plantel azul, donde están a 12 puntos de Colo Colo en la tabla de posiciones.

Esa es la foto de la mitad de temporada al mando del técnico Fernando Gago, pero hay una parte del análisis donde el argentino aprobó con crecer en un compromiso cuando firmó su contrato.

Nadie puede negar que le ha dado opciones a los más jóvenes, siendo el caso de Lucas Barrera uno de los más bullados, quien debutó con el argentino y ahora aparece como titular indiscutido en una zona nutrida de jugadores.

Por lo mismo, en la U miran el foco que ha puesto el cuerpo técnico en darle confianza en valores como el de Agustín Arce, Elías Rojas e Ignacio Vásquez, entre muchos otros que han aparecido.

Si bien en lo futbolístico falta, valoran el atrevimiento con nuevos nombres en la U. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

ver también La foto de Fernando Gago de regreso en su casa tras su grave problema de salud

El DT bicampeón con la U que se cuadra con Gago

Un técnico que está en la historia dorada de Universidad de Chile es César Vaccia, quien fue experto en la materia de juveniles, pero también logró un bicampeonato que se quedó en el corazón de los hinchas.

Por lo mismo, en conversación con Redgol, asegura que respalda el trabajo que hace Fernando Gago con los nuevos valores del club: “Es un consuelo por la distancia que nos separa de Colo Colo, pero es una inversión a futuro que traerá buenos réditos”.

En ese sentido, asegura que desde la llegada del argentino se han ido sumando nuevos nombres nacidos en el club en el primer equipo, que si bien van poco a poco jugando, es la idea para un crecimiento.

“Me parece bien que los jugadores jóvenes se van imponiendo, más si son de la cantera. Justifica el trabajo de la U en las menores, desde ese punto de vista Gago y el cuerpo técnico dan un paso importante en el futuro del club“, expresó.

Lucas Barrera es el ejemplo del trabajo de Fernando Gago. Foto: Andrés Pina/Photosport

ver también Fernando Gago y el triunfo contra O’Higgins: “Para empezar la segunda rueda con más ilusión”

Aplauden la confianza en los juveniles de la U

Los ex jugadores de Universidad de Chile también se alinean en esta postura, con un entrenador que por fin está tomando en cuenta a los valores de casa, dándoles minutos y protagonismo.

“En la U hay cantera es cosa de darle la posibilidad, como lo está haciendo Gago y Coloccini”, expresó Marcos González en conversación con Redgol.

“Así le dan la opción de jugar y sumar minutos y eso es importante, para eso están las canteras”, detalla en esta nueva postura en la temporada, más allá de la distancia con los objetivos.

Algo similar a lo que expresó Patricio Mardones, quien asegura que es clave para ver los frutos a futuro, con jugadores que nacieron en el CDA y que pueden ser los campeones del mañana.

“Los chicos van creciendo y no se ve que después de unos partidos vayan decayendo y esas es madurez dentro de su juventud”, finalizó el histórico volante bicampeón con la U.