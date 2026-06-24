El defensor aclaró que los tiempos de recuperación se extendieron, pero que ya tienen una planificación para el retorno al equipo.

Uno de los jugadores que más ha lamentado Universidad de Chile es Matías Zaldivia, quien se lesionó el pasado 10 de mayo en uno de los duelos ante Unión La Calera por la Copa de La Liga 2026.

El defensor se desgarró en la cancha del estadio Nicolás Chahuán, siendo reemplazado en el minuto 87 del compromiso en que los azules fueron derrotados por 1-0 con gol de Carlo Villanueva.

Son seis partidos en que el nacionalizado chileno ha sido baja en los azules, por lo mismo los hinchas se preguntan cuándo volverá definitivamente, algo que tuvo que explicar el mismo jugador.

La U contará con Matías Zaldivia en los últimos partidos de Copa Chile. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Matías Zaldivia apunta su regreso en la Copa Chile

Fue en el video donde se anunció la renovación de contrato hasta 2027, donde Matías Zaldivia contó su versión en Universidad de Chile: “Estoy en la etapa final de una lesión que parecía menos grave. Me tuve que tomar tiempo para recuperarme bien”.

Por lo mismo, detalló sus aspiraciones para el retorno: “Quiero jugar un partido de Copa Chile antes de este receso, para que cuando arranque la segunda parte del campeonato”.

En ese sentido, revela que en la interna tienen objetivos claros en este torneo, teniendo en cuenta lo que pasó en las otras competencias donde quedaron en el camino.

“Queremos avanzar de fase en Copa Chile, nos da un pasaje a copa internacional. Será un semestre muy duro pero queremos lograrlo”, finalizó.

Mira el video de Zaldivia: