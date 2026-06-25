Surgido desde Real Madrid, Nico Paz emigró al Como donde ha brillado. Por eso el cuadro español decidió ficharlo nuevamente.

Mientras Argentina se prepara para disputar su último compromiso de la fase de grupos con el primer lugar asegurado, en España se estaba dando un golpe al mercado europeo.

Esto porque Real Madrid estaba recomprando al seleccionado trasandino Nicolás Paz en “apenas” 9 millones de euros, siendo que la ficha del jugador de 21 años está tasada en 80 millones de la divisa europea.

¿A qué se debe esto? El cuadro merengue formó a Paz y lo traspasó al Como, de Italia, donde tuvo una gran temporada, instalando a su elenco en la próxima Champions League.

Desde la dirigencia merengue encabezada por Florentino Pérez consideran que Paz es uno de los talentos con mayor proyección surgidos de su cantera en los últimos años, por lo que decidieron ficharlo.

Nico Paz vuelve a Real Madrid tras el Mundial

Paz será titular en Argentina

Argentina jugará este sábado ante Jordania el último partido de la fas de grupos en donde Nicolás Paz asoma como titular, ya que el DT Lionel Scaloni realizará muchos cambios.

Una oportunidad que llega en un gran momento, considerando que volverá al gigante español a demostrar por qué es apuntado como uno de los más importantes jugadores para el futuro de Argentina.

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Por el momento, solo ha jugado 11 minutos en el Mundial. Fue en la goleada 3-0 ante Argelia, cuando ingresó sobre el final de un encuentro que ya estaba sentenciado.

Eso sí, hay que consignar que no llegó en óptimas condiciones físicas a ese debut trasandino, debido a una lesión sufrida ante Islandia en el amistoso previo al Mundial.